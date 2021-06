Museu do Grande Prémio | Cerca de 12 mil visitantes no período experimental

O Museu do Grande Prémio abriu ontem oficialmente. Apesar de ter capacidade para receber 2.200 visitantes por dia, devido às medidas de prevenção da pandemia vão ser disponibilizadas 1.100 entradas, com um máximo de 284 pessoas por cada período. O Chefe do Executivo presidiu à cerimónia de inauguração.

“Em Março deste ano foram concluídas as obras e deu-se início ao seu funcionamento experimental. No início do funcionamento, os turistas ocupavam cerca de 10 por cento do total de visitantes e têm vindo a aumentar até aos actuais 30 por cento. Até ao final de Maio registaram-se 12 mil visitas, tendo-se ouvido também opiniões de diferentes organizações e residentes para ajustamento e aperfeiçoamento de serviços”, disse a directora dos Serviços de Turismo (DST), Helena de Senna Fernandes, ao discursar na cerimónia de inauguração.

A DST avançou que os inquéritos recolhidos pelo museu mostram que as peças expostas e serviço de visitas guiadas são os elementos que geram maior satisfação entre os visitantes, enquanto o “desafio g-force”, “sentir uma corrida virtual de moto” e “boxes” são os jogos interactivos mais populares. Além disso, prevê-se que no futuro o museu organize workshops para famílias em cooperação com diferentes organizações. O museu está aberto entre as 10h e as 18h, encerrando à terça-feira.