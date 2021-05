Taxa de desemprego mantém-se nos 2,9 por cento no 1º trimestre

A taxa de desemprego foi de 2,9 por cento no primeiro trimestre do ano, mantendo-se inalterada em relação ao período entre Dezembro de 2020 e Fevereiro deste ano. Em termos trimestrais, a taxa de desemprego cresceu 0,2 pontos percentuais, indicou a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). No período em análise a população empregada diminuiu em 3.900 pessoas devido sobretudo a uma descida do número de trabalhadores não residentes. De acordo com os dados da DSEC, o número de residentes empregados baixou 100 pessoas.

Em termos de ramo de actividade económica, o número de empregados dos hotéis, restaurantes e similares (51.500) desceram 3.300, o dos trabalhadores do comércio por grosso e retalho (43.800) baixou 1.700, um número idêntico à diminuição registada na construção (34.200).

Já o número de empregados das lotarias, outros jogos de aposta e actividade de promoção de jogos (78.000) subiu em 1.700 pessoas. Entre Janeiro e Março a população activa que vivia em Macau totalizou 396.600 pessoas. A população empregada fixou-se em 384.900 pessoas e o número de residentes empregados atingiu 281.400 pessoas, ou seja, menos de 2 mil e 1.200, respectivamente, em comparação com o período precedente. A população desempregada era composta por 11.600 pessoas, mais 100, em relação ao período anterior.