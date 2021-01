Ensino infantil | Inscrições no registo de acesso terminam amanhã 

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) informou ontem que as inscrições no âmbito do registo central para o acesso das crianças ao ensino infantil terminam amanhã. O processo começou no passado dia 6 e, até às 17h desta segunda-feira tinham-se inscrito 5300 crianças.

No registo central para o ano lectivo de 2021/2022 podem ser inscritas as crianças que, até 31 de Dezembro de 2021, completem entre os 3 anos (nascidas até 31 de Dezembro de 2018) e os 5 anos de idade e que possuam as condições requeridas para o acesso ao ensino infantil, em Macau.

Os encarregados de educação que ainda não tenham efectuado o registo central dos seus educandos, devem aceder ao website da DSEJ ou dirigir-se aos balcões de atendimento especial para efectuarem o respectivo registo. As escolas vão comunicar, entre os dias 4 e 9 de Fevereiro, a data e a hora para as entrevistas de admissão das crianças.