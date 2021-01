AL | Ho Iat Seng diz que eleições serão realizadas com sucesso

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, disse ontem que as eleições para a Assembleia Legislativa (AL) vão ser bem-sucedidas.

O governante em discurso na recepção da Festa da Primavera promovida pelo Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, referiu que apesar da “incerteza” causada pela covid-19 a nível mundial, o ano que agora começa pode trazer “novas esperanças”. Ho Iat Seng prometeu continuar empenhado na estratégia “prevenir casos importados e evitar o ressurgimento interno”, sem “nunca baixar a guarda”.

O Chefe do Executivo garantiu que o Governo vai continuar a “concentrar esforços nas acções regulares de prevenção da pandemia e na coordenação das medidas de prevenção e controlo da epidemia, em prol da recuperação do desenvolvimento socio-económico”. Para Ho Iat Seng, foram implementadas “uma série de medidas eficazes de estabilização da economia e de garantia do emprego e da qualidade de vida da população”, tendo Macau registado “uma conjuntura socio-económica estável e novos progressos em todas as vertentes”.

O governante destacou ainda o “constante e firme apoio do Gabinete de Ligação à acção governativa, ao desenvolvimento da RAEM e à intensificação do intercâmbio e cooperação com o Interior da China, que muito tem contribuído para a prosperidade e estabilidade duradoura da RAEM”.