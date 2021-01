Covid-19 | Província chinesa volta a estabelecer restrições rígidas a contactos sociais

A província chinesa de Hebei, que luta contra um aumento nos casos do novo coronavírus, está a restabelecer restrições rígidas a casamentos, funerais e outras reuniões familiares, ameaçando os infratores com acusações criminais.

O anúncio do tribunal superior de Hebei não forneceu detalhes, mas referiu que todos os tipos de reuniões sociais agora estão a ser regulamentadas para evitar a propagação do SARS-CoV-2.

Hebei teve um dos surtos mais graves na China nos últimos meses, em meio a medidas para conter a propagação durante o feriado do Ano Novo Lunar, que ocorreu em fevereiro. As autoridades pediram aos cidadãos que não viajassem, ordenaram que as escolas encerrassem uma semana antes e realizaram testes em grande escala.

Hebei registou outros 54 novos casos nas últimas 24 horas, indicou hoje a Comissão Nacional de Saúde, enquanto a província de Jilin (norte), registou 30 casos e a província de Heilongjiang (norte) sete.

Pequim teve dois novos casos e a maioria dos edifícios e condomínios habitacionais agora exigem prova de um teste do novo coronavírus negativo à entrada. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.022.740 mortos resultantes de mais de 94,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.