Covid-19 | Daimler colabora com China em investigação sobre vestígios em peças

A construtora automóvel alemã Daimler afirmou hoje que vai colaborar com as autoridades chinesas nas investigações sobre vestígios do novo coronavírus encontrados na embalagem externa de alguns lotes de peças de reposição para automóveis.

A imprensa estatal chinesa noticiou que 11 funcionários da Daimler em Pequim foram diagnosticados com a doença. Os funcionários trabalham no centro de distribuição de peças de reposição da Mercedes-Benz, localizado na capital chinesa, e que é responsável pelo serviço pós-venda para diferentes partes do norte da China.

Os contágios ocorreram devido ao contacto desses funcionários com um portador assintomático de covid-19 vindo do exterior. A empresa decidiu colocar em quarentena parte do quadro de funcionários e testar todos os trabalhadores das concessionárias em Pequim.

Após a descoberta dos casos, o primeiro dos quais em 26 de dezembro, a empresa realizou testes aos funcionários em outras partes da China, mas todos apresentaram resultado negativo.

“Até agora, apenas algumas amostras de peças deram positivo e foi constatado que isso se deve aos casos confirmados terem contaminado as peças”, disse a subsidiária da Daimler em Pequim, apontando que as “investigações excluem a [transmissão do] vírus devido a produtos importados”.

Um dos principais especialistas do Centro de Controlo de Doenças (CDC) chinês já tinha esclarecido que foram os funcionários que transmitiram os vestígios do vírus para as peças sobressalentes e não o contrário.

De acordo com a televisão estatal CGTN, os reguladores locais alegaram que a subsidiária da Daimler não cumpriu estritamente os regulamentos de prevenção da doença, permitindo reuniões entre funcionários e o uso impróprio de máscaras.

A fabricante alemã decidiu, entretanto, encerrar várias concessionárias em Pequim e só reabrirá até que um ambiente seguro para trabalhadores e clientes seja “garantido, com a confirmação conjunta das autoridades locais”.

Devido ao frio, o agente infeccioso sobreviveu nas peças durante o transporte para outras zonas da China, onde nos últimos dias foram encontrados vestígios do vírus nas embalagens de vários lotes de peças de reposição em centros de distribuição da Daimler, incluindo na região da Mongólia Interior e nas província de Shanxi ou Shandong.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.843.631 mortos resultantes de mais de 85 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.