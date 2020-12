A extensão do festival DocLisboa está de regresso a Macau. Entre os dias 16 e 19 deste mês o público poderá assistir a películas portuguesas e locais, como é o caso do filme “A Lily Ainda por Desabrochar”, de Lei Cheok Mei, ou “Grandmas’ Dangerous Project”, de Peeko Wong. De Portugal chega o filme “Zé Pedro Rock’n’Roll”, de Diogo Varela Silva, entre outros

Os amantes do cinema, sobretudo do género documentário, terão oportunidade de ver algumas películas entre os dias 16 e 19 deste mês no âmbito da VIII edição da Extensão a Macau do DocLisboa, festival de cinema documental. Trata-se de uma iniciativa do Instituto Português do Oriente (IPOR).

Nesta edição destaca-se a exibição de cinco obras de realizadores portugueses e duas de realizadores estrangeiros, e que foram apresentadas no XVII Festival Internacional de Cinema DocLisboa. Serão também exibidas mais três produções, duas no âmbito da colaboração com a Creative Macau e uma outra no âmbito da colaboração com o Festival Literário Rota das Letras.

No primeiro dia da extensão do DocLisboa em Macau será exibido o filme “A Lily Ainda por Desabrochar”, da realizadora Lei Cheok Mei, que venceu, em 2018, a secção Local View Power do Festival Internacional de Cinema e Prémios em Macau. A realizadora foi também nomeada para o prémio de melhor documentário no concurso Golden Harvest Awards for Outstanding Short Films o ano passado.

Também no dia 16, será exibido o filme “Gradmas’ Dangerous Project”, de Peeko Wong, vencedor do Prémio Best Local Entry. “The Lighthouse”, de Jay Pui Weng Lei poderá também ser visto. Este filme venceu o Prémio Macau Cultural Identity do Sound & Image Chalenge de 2019.

Zé Pedro e amigos

A 18 de Dezembro será exibido o filme “Três Perdidos Fazem um Encontrado”, de Atsushi Kuwayama, e que venceu o Prémio Escolas e o Prémio ETIC – melhor da competição portuguesa da Secção de Competição Portuguesa do Doclisboa. Este filme retrata um japonês de coração partido e o seu amigo indiano em peregrinação numa auto-caravana velha, em busca de uma nascente sagrada no sul de Portugal, procura que se torna um apelo à alteridade e empatia.

No mesmo dia será exibido “Rio Torto”, de Mário Veloso, vencedor do Prémio Fernando Lopes, Prémio Midas e o Prémio Pedro Fortes da Secção Verdes Anos do Doclisboa. Neste festival são também exibidos os filmes “Prazer! Camaradas!”, de José Filipe Costa; “Há Margem”, de Filipe Oliveira, “Outside the Oranges are Blooming”, de Nevena Desivojevic; e “The Sound of Masks”, de Sara CF de Gouveia.

Destaque ainda para, a 19 de Dezembro, a exibição de “Zé Pedro Rock’n’Roll”, documentário de Diogo Varela Silva sobre o músico da banda portuguesa Xutos & Pontapés. Este filme venceu o Prémio Público da Heart Beat do Doclisboa.

A extensão a Macau do Doclisboa é uma iniciativa do Instituto Português do Oriente (IPOR) em parceria com o Instituto Cultural e Associação Pelo Documentário (APORDOC). O objectivo desta iniciativa é “proporcionar ao público um conhecimento sobre as propostas e as linguagens que marcam o cinema documental contemporâneo, em Portugal e em Macau, colocando, deste modo, em diálogo expressões artísticas oriundas destes dois contextos”. Todas as sessões decorrem no auditório Dr. Stanley Ho, no edifício do consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, a partir das 19h. A entrada é livre. No sábado serão feitas duas exibições, uma às 17h e outra às 18h30.