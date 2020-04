A Transmac suspendeu os dois autocarros, das rotas 26A e 26, pelo facto de terem transportado um doente com covid-19. De acordo com um comunicado publicado no Facebook, os dois motoristas que se encontravam a trabalhar nessas rotas também estão isolados em casa, além de que as duas viaturas foram desinfectadas.

O doente em causa viajou duas vezes no autocarro 26A, entre a avenida Almeida Ribeiro/Rua Camilo Pessanha e a praia de Hac-Sá, em Coloane, por volta das 16h o doente regressou à península no autocarro 26, e saiu na paragem da avenida Almeida Ribeiro / Weng Hang.

Entre os dias 25 e 31 de Março, o autocarro 26 A K320 correu a linha do 25 (dia 25 a 28), AP1/25B (dia 26), 9A (dia 27), 51A (dia 29) e 33/25B (nos dias 30 e 31). Já o autocarro K205 correu a linha do 5X (nos dias 24 a 28 e entre 30 e 31), 26A (dia 26), 33 (dia 27), tendo sido suspenso o seu funcionamento no dia 29. A Transmac declarou ainda que em todos os percursos o indivíduo utilizou máscara.