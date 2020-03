Pelo menos quatro pessoas morreram na sequência do desmoronamento de um hotel na China que albergava pessoas em quarentena por terem estado em contacto com pacientes infectados com o Covid-19, anunciaram hoje as autoridades. Das 71 pessoas presas nos escombros, 42 já foram retiradas. Entre os retirados, encontravam-se quatro mortos e cinco em estado grave, apontou o Ministério de Situações de Emergência da China, em comunicado.

O estabelecimento, localizado em Quanzhou, na província de Fujian, ruiu no sábado por volta das 19:30 por motivos ainda desconhecidos. A unidade hoteleira, Xinjia Hotel que tem 80 quartos, foi recentemente convertida numa instalação de quarentena para pessoas que entraram em contacto com pacientes infectados com o novo coronavírus. Segundo as autoridades locais de Quanzhou, mais de 700 operacionais de equipas de resgate foram posicionadas no local.

A China registou hoje mais 27 mortes devido do Covid-19, elevando o número total de mortes para 3.097, informou a Comissão Nacional de Saúde do país. No total, desde que o surto começou, até à meia-noite de sábado, foram confirmados 80.695 casos na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, segundo a Comissão Nacional de Saúde do país. No momento, 57.065 pacientes responderam com sucesso ao tratamento e receberam alta.