Entre os dias 20 e 26 de Dezembro, Macau recebeu 984,995 turistas, número que traduz um aumento anual de 10 por cento, de acordo com dados oficiais divulgados pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP). Segundo o relatório, de um universo total de 3,9 milhões de movimentos, que contemplam todas as entradas e saídas na região durante a época do Natal, Macau recebeu 1,9 milhões de pessoas.

Destas, a maioria, 1,4 mihões, entrou através do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco, sendo que a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau (HKZM), foi a segunda fronteira mais movimentada, registando 152 mil entradas. Já o Posto Fronteiriço da Flor de Lótus registou 103 mil entradas e o Aeroporto Internacional de Macau, 101 mil entradas. O acesso através do Terminal Marítimo do Porto Exterior registou 78 mil entradas, confirmando a tendência decrescente da sua utilização desde a abertura da ponte HKZM. O dia 25 de Dezembro registou o maior número de entradas, com 323 mil acessos.

Recorde-se que no final de Novembro, a responsável pelo turismo de Macau, Maria Helena Senna Fernandes, admitiu que o número de visitantes poderá ascender aos 40 milhões em 2019, apesar da diminuição dos turistas internacionais devido à crise social e política de Hong Kong. No entanto, para atingir este record, Macau terá de receber, até ao fim de Dezembro, perto de 3,7 milhões de visitantes.