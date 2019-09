Seguindo as pisadas das rivais BMW e Porsche, a Audi revelou antecipadamente a sua formação de pilotos e equipas para Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA da 66ª edição do Grande Prémio de Macau.

O construtor automóvel de Ingolstadt vai colocar em pista quatro Audi R8 LMS GT3 com apoio de fábrica para tentar recuperar um ceptro que conquistou de forma sui generis em 2016, quando Laurens Vanthoor foi dado como vencedor da corrida, mesmo tendo terminando a corrida sem ter visto a bandeira de xadrez e com as quatro rodas da sua viatura apontadas para o ar. Desde a primeira edição da Taça GT Macau, em 2008, a Audi venceu esta corrida por quatro ocasiões.

Para a edição 2019 da mais prestigiada prova de sprint para carros GT3, a Audi vai confiar em quatro pilotos, colocados em quatro diferentes equipas. Apesar do ano passado os resultados terem ficado aquém das expectativas, a marca alemã volta a apostar na mesma estratégia: três carros vindos da Europa e um reforço de uma equipa da região.

O jovem belga Dries Vanthoor, irmão de Laurens, oitavo classificado em 2018, vai conduzir o R8 LMS da Audi Sport Team WRT, a equipa privada favorita do departamento de competição da casa germânica, enquanto Christoper Haase, sexto classificado o ano transacto, regressará com um Audi inscrito pela Phoenix Racing. Por seu lado, o bi-campeão de carros de GT da Alemanha, o sul-africano Kelvin van der Linde, fará a sua estreia no Circuito da Guia com um exemplar entregue à estrutura germânica Audi Sport Team Rutronik. Por fim, o quarto Audi, inscrito pela abonada Audi Sport Asia Team TSRT, que tem base na cidade vizinha de Zhuhai, será conduzido por David Chen Weian, piloto chinês que fez equipa no início do ano com André Couto no Blancpain GT World Challenge Asia.

Para Martin Kuehl, o director da Audi Sport customer racing Asia, “esta formação muito forte de pilotos da Audi Sport sublinha a importância deste evento no calendário global.”

A primeira Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA foi realizada em 2015 e este ano assinala-se a quinta vez consecutiva que Macau acolhe esta importante corrida. A 66ª edição do Grande Prémio de Macau disputa-se de 14 a 17 de Novembro.