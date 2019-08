Badaling deixou de ser a zona mais visitada da Grande Muralha da China, em Pequim, desde que as autoridades chinesas impuseram um limite de 65 mil turistas por dia a partir do dia 1 de Junho deste ano. De acordo com a agência noticiosa Xinhua, esse número foi estabelecido para garantir a segurança não apenas dos turistas mas também do monumento.

Ainda assim, no final do mês de Julho a zona de Badaling tinha recebido mais de 2.23 milhões de visitantes, tendo sido lançados quatro alertas vermelhos sobre o excesso de capacidade do local. Só em 2018 mais de 9.9 milhões de pessoas visitaram Badaling, tendo o número de turistas flutuado entre as épocas baixas e altas. A enorme popularidade do local afectou o lado patrimonial, pelo que passou a ser obrigatória a marcação de visitas, de acordo com as autoridades que gerem a zona.

Localizada no distrito de Yanqing, em Pequim, a 60 quilómetros na zona norte da capital, Badaling tem sido o local mais conhecido para visitar a Grande Muralha da China. Muitas personalidades estrangeiras passaram pelo local desde a década de 50.