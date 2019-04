Esta terça-feira foi detectado mais um caso de rubéola, elevando para 20 o número total de casos registados no território desde o início do ano. O novo caso foi diagnosticado num funcionário da função pública, residente local, do sexo masculino, com 44 anos de idade. O paciente apresentou sintomas como dores da cabeça e de garganta no dia 12 de Abril e começaram a surgir erupções cutâneas no abdómen, espalhando-se depois pelos membros a partir de 14 de Abril. Actualmente, o paciente ainda apresenta erupções cutâneas, mas a febre desapareceu, sendo o estado de saúde considerado estável sem necessidade de internamento. O paciente nasceu no interior da China e o seu historial de vacinação de rubéola é desconhecido.

“Tendo em vista que no hotel City of Dreams foram registados seis casos de rubéola recentemente, e a fim de permitir que pessoas em contacto com os casos, em especial trabalhadoras grávidas do hotel e sem imunidade contra a rubéola, compreendam o seu estado imunológico”, lê-se num comunicado.

