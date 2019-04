As autoridades de Macau identificaram hoje mais um caso de sarampo, elevando para 27 os casos confirmados desde o início do ano, razão que levou as autoridades do território a apelarem para que os filipinos, mais de 32 mil em Macau, se inscrevam voluntariamente, a partir de quarta-feira, numa pesquisa para um total de 100 pessoas, “e posteriormente iniciar-se-á a pesquisa a trabalhadores não residentes de Macau de outros grupos”.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy