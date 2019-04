Os nomes das bandas e DJs que compõem o cartaz do Hush!! 2019 estão aí. Durante os dias 28 e 30 de Abril e 1 de Maio, a Praia de Hac Sa será o epicentro da celebração da música ao vivo, num evento com uma tradição em Macau de mais de uma década. No cartaz despontam bandas internacionais e locais como Youngr e Concrete/Lotus

Os dias de areia preta nos pés e sons melodiosos com vista para o mar estão no horizonte próximo. Ao longo dos dias 28 e 30 de Abril e 1 de Maio, a Praia de Hac Sa terá três palcos montados, por onde vão passar quase quatro dezenas de bandas e DJs.

O primeiro dia de concertos tem como destaque incontornável o britânico Youngr, uma estrela em ascensão no panorama da pop electrónica. Ainda a caminho de uma audiência mais alargada, o músico baseado em Manchester deu-se a conhecer em 2016 com uma versão de “Sweet Disposition” de Temper Trap. Em duas semanas, a cover rebentou a internet e conseguiu 15 milhões de visualizações, exposição que catapultou o jovem britânico para a ribalta. Desde então, Youngr, ou Dario Darnell fora dos palcos, lançou o seu primeiro single “Out Of My System”, que conseguiu até hoje mais de 11 milhões de streams no Spotify.

Estava pavimentada a estrada para o álbum de estreia, “This Is Not An Album”, lançado no ano passado e que levou o britânico em tour pela Ásia, América e Europa. É de salientar que Youngr tem a música no sangue, uma vez que o seu pai é Kid Creole, uma lenda viva do funk e disco que mistura influências caribenhas e convida a dançar desde 1980. Youngr sobe ao palco Hot Wave no dia 28 ao final da tarde.

No mesmo dia e no mesmo palco, antes da performance de Youngr, os fãs da soul mais relaxada não vão, por certo, querer perder o concerto de Phum Viphurit, um músico tailandês de 22 anos que cresceu na Nova Zelândia. Com um forte pendor romântico, Phum Viphurit tem uma sonoridade acústica, algures entre o indie folk e o funk que promete arrebatar corações no areal de Hac Sa.

O dia seguinte

O segundo dia do Hush!! 2019 será marcado só por um concerto: Jun Kung & the Latin Connection featuring Steve Thornton.

Jun Kung é um produtor e músico local, com carreira em Hong Kong onde é conhecido como um dos mais icónicos e influentes bateristas da actualidade. Os melómanos podem esperar um concerto ritmado, abrilhantado com a participação especial do percursionista Steve Thornton, oriundo de Brooklyn em Nova Iorque. O norte-americano tem no seu currículo trabalhos com lendas como Miles Davis, Sadao Watanbe, Herbie Hancock, Mongo Santamaria, McCoy Tyner, Tracy Chapman, Mariah Carey e Michael Jackson.

No último dia do Hush!! 2019, destaque para os locais Concrete/Lotus, o projecto constituído por Kelsey Wilhelm e Joana de Freitas que explora a melódica progressão entre sonoridades acústicas e electrónica.

Ainda dentro das bandas locais, destaque para o concerto de João Gomes e Banda, no palco Hot Wave, às 13h15. Sensivelmente à mesma hora, mas no palco Summer Chill, actuam os 80 & Tal.

Ainda no capítulo das bandas de Macau, destaque para os Evade, que sobem ao palco Hot Wave, no dia 28 de Abril, ao final da tarde. O grupo de música electrónica, lançou o seu EP de estreia, “Evade EP”, há dez anos atrás. Em 2012 saiu para os escaparates Destroy & Dream”, lançado pela editora de Singapura Kitchen Label.

Também no primeiro dia, destaque para outra banda local, os Pyjamars, que actuam às 14h45 convidando à dança com as suas sonoridades situadas algures entre o Disco Funk, Acid Jazz e a música electrónica. Os Pyjamars, banda cujo nome alude à propensão para as improvisações em elaboradas jams com influências espaciais, venceram a sexta edição da Competição de Rock Clássico de Macau e o Concurso de Música Original e Jovem, entre outras distinções regionais.

Finalmente, impossível não referir as SCANDAL, banda japonesa que fecha o palco principal do Hush!! 2019. O grupo feminino, oriundo de Osaka, foi formado em 2006 e fez parte de várias bandas sonoras de séries de animação como “Bleach” e “Fullmetal Alchemist: Brotherhood”. Com um imaginário profundamente influenciado pela anime, as SCANDAL têm rockado palcos do mundo inteiro e contam com sete álbuns na discografia.