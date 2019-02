A abertura da Tesouraria de Kun Iam levou o Instituto Cultural (IC) a retomar a proibição da queima de papéis votivos. A interdição tem início às 23h da noite de 1 de Março e estará em vigor todo o dia 2 de Março, quando se assinala o 26º dia do primeiro mês do calendário lunar.

As oferendas de papéis votivos serão, durante o período de proibição, recolhidas pelos funcionários dos templos e queimadas posteriormente no Templo de Kun Iam Tong, Templo de Lin Fong, Templo de A-Má, Templo de Kun Iam (Kun Iam Tchai), Templo de Kun Iam (Estrada Nordeste da Taipa), Templo de Kun Iam (Taipa), Templo de Kun Iam (Coloane), e Templo de Kun Iam (Ká-Hó).

Nos três templos com maior afluência do público será criado um posto de recolha de papéis votivos, respectivamente localizado do lado esquerdo do pátio principal do Templo de Kun Iam Tong, junto ao forno de queima de papéis votivos; do lado direito do pátio da frente do Templo de Lin Fong, junto ao Museu Memorial Lin Zexu; e no Templo de A-Má, junto ao Pavilhão de Kun Iam.