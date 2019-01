Com agência Lusa

O Presidente chinês vem a Macau participar no aniversário dos 20 anos da transição da administração de Macau de Portugal para a China, em dezembro, disse um responsável da província de Guangdong, segundo o jornal South China Morning Post.

O chefe de segurança de Guangdong, Li Chunsheng, anunciou ainda a criação de um centro de comunicação para as forças policiais que será instalado em outubro na ilha de Qiao, cidade de Zhuhai, vizinha de Macau.

Este centro de comunicação vai lidar com todos os detalhes operacionais e de segurança durante a visita do Presidente chinês, Xi Jinping, a Macau, acrescentou Li Chunsheng, citado pelo jornal South China Morning Post (SCMP). O responsável lembrou ainda que este ano é “um ano politicamente significativo”.

“As forças hostis dentro da China há muito marcam este ano como um momento importante para implementar o seu plano – que é uma tentativa vã – de derrubar o nosso sistema”.

Xi Jinping esteve em Macau, na qualidade de Presidente, em Dezembro de 2014, aquando da tomada de posse do Executivo de Chui Sai On, que se preparava para iniciar um segundo mandato como Chefe do Executivo. A visita do presidente chinês acontece após a realização das eleições para a escolha de um novo Chefe do Governo, sendo que a tomada de posse de todos os membros do novo Executivo terá de acontecer em Dezembro.