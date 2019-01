“Chungking Mansions: Photographs from Hong Kong’s last ghetto” é o título do livro da fotógrafa Nana Chen. A obra retrata o lado humano e cru de uma das mais degradadas zonas de Kowloon que apaixonou artistas como Wong Kar-wai

Quem passa na Nathan Road, em Tsim Sha Tsui, e dá de caras com o prédio que ocupa os números 36 a 44 não pode ficar indiferente ao ambiente de um dos prédios mais iconográficos de Hong Kong. Chungking Mansions, depois de inspirar inúmeros artistas, onde se destaca o cineasta Wong Kar-wai, volta a ser matéria de reflexão criativa. Desta feita, o edifício serviu de musa urbana à lente da fotógrafa Nana Chen, que lançou há semanas o livro “Chungking Mansions: Photographs from Hong Kong’s last ghetto”.

Em declarações ao HM, a artista revela que a principal mensagem da sua fotografia “é a busca do significado de lar e a partilha das formas como se pode atingir o sucesso apesar da condição de outsider”.

Hoje em dia, Kowloon vive uma época de relativa paz, pelo menos em relação aos índices de criminalidade de outros tempos. Ainda assim, Chungking Mansions continua a ser um local de perdição onde, no meio de restaurantes baratos e pensões com condições higiénicas duvidosas, se traficam drogas, sexo e produtos que desafiam os limites da imaginação e da lei. A má fama do local não intimidou Nana Chen. Muito pelo contrário. “Fiquei muito curiosa com o sítio e na minha cabeça ficou a pergunta sobre quem quereria viver num prédio com tão má reputação”, conta a fotógrafa oriunda de Taiwan.

Desde 2009 que a artista começou a explorar o edifício para um projecto artístico, percorrendo os corredores munida da sua máquina fotográfica. Apesar da degradação, o local continua a ter um forte poder de atracção. Como tal, Nana Chen acha que, apesar do contínuo desenvolvimento de Hong Kong, “é importante manter o registo da história do local, seja através de fotografia, filme ou palavras”.

Histórias com gente

Enquanto percorria os corredores esconsos de Chungking Mansions, a fotógrafa conheceu alguns dos seus moradores. Uma das pessoas a que marcaram foi Basnet, um nepalês que começou a sua nova vida num pequeno quarto de um apartamento partilhado por várias famílias. “Ele acabou por conseguir comprar o apartamento inteiro, mas manteve o quarto como estava, incluindo o velho sofá onde dormia e que foi a primeira peça de mobiliário que comprou quando começou a sua nova vida em Hong Kong”, revela Nana Chen.

Aos poucos, a fotógrafa foi encontrando beleza no local, à medida que ia compilando imagens de ambiente e retratos das pessoas que o habitam. Uma das características visíveis nas películas que agora tomam a forma de livro é a miríade de culturas que circulam em Chungking Mansions. Nepaleses donos de pensões, trabalhadores do Bangladesh, paquistaneses que vendem telemóveis aos comerciantes nigerianos que, por sua vez, contratam companhias de carga indianas para importar bens para vender a ingleses expatriados. Uma espécie de Nações Unidas nos limites da marginalidade.

“Chungking Mansions: Photographs from Hong Kong’s last ghetto” é um ensaio visual e um livro de memórias presentes, uma obra que coloca a nu as características vibrantes de um local iconográfico que pode ser esmagado, a qualquer momento, pela imparável e voraz marcha dos interesses imobiliários.