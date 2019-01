O Governo de Macau reuniu na sexta-feira altos dirigentes dos serviços públicos para se “transmitir e aprender o espírito do discurso do Presidente [chinês] Xi Jinping”, de acordo com um comunicado oficial.

A iniciativa juntou 180 titulares dos principais cargos e directores e “teve como objectivo dar a conhecer de forma mais precisa (…) o espírito e a estratégia principal da nova era da reforma e abertura nacional”, exortando-os “a agarrarem as oportunidades e a trabalharem com entusiasmo e empenho”.

Num dos pontos no discurso do chefe do Governo sublinhou-se a importância de se “estar consciente da defesa do regime político, da soberania, segurança e interesses nacionais, dando cumprimento ao estipulado na Constituição”.

A intervenção de Chui Sai On surge em sintonia com aquela realizada a 20 de Dezembro e que marcou a cerimónia principal do 19.º aniversário da RAEM. O Chefe do Executivo defendeu então que o futuro do território passa por concretizar o sonho do “grande renascimento da nação chinesa” e em cumprir “os quatro desejos” que o Xi Jinping formulou para Macau.

Então, tal como na sexta-feira, Chui Sai On enfatizou que o desígnio do território passa por cumprir “os quatro desejos” que o Presidente da China formulou para Macau: “Contribuir, de forma mais activa, para a abertura plena do país; integrar-se (…) no desenvolvimento geral do País; participar (…) na prática governativa do país e impulsionar (…) o intercâmbio humanístico internacional”.

No discurso ficou expressa a ideia de que é essencial apoiar e participar pró-activamente na construção do projeto internacional chinês de investimento em infra-estruturas, ‘Uma Faixa, Uma Rota’, e pugnar pela integração no desenvolvimento da Grande Baía, aproveitando as vantagens do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’, promovendo Macau como um centro mundial de turismo e lazer e plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa.