A secção “Industry Hub” da 3ª Edição do Festival Internacional de Cinema de Macau seleccionou 14 projectos para serem apresentados às produtoras e distribuidoras internacionais que marcam presença no evento. De Macau foram escolhidos os filmes “Lost Paradise” de Tracy Choi e “Wonderland” de Wang Chao Koi. Além dos três prémios monetários a ser atribuídos por esta secção, este ano há mais uma recompensa dedicada ao filme que melhor retrate o espírito de Macau

Jogo de sonho

Wang Chao Koi está agora a preparar a sua primeira longa metragem “Wonderland”, um projecto seleccionado para apresentação na secção internacional dedicada à indústria no Festival Internacional de Cinema de Macau.

O título do filme foi inspirado num website – wonderful world – que contém os dados das pessoas com dívidas nos casinos, começa por contar Wang Chao Koi ao HM.

A partir daqui, estava dado o mote para “Wonderland”, uma película que pretende levar ao grande ecrã, não só a temática do jogo e a ambição a ele associada, como a questão da emigração, das pessoas que vêm do interior da China para Macau para trabalhar como recrutadores de jogadores e que trocam a vida com a família pela busca desenfreada de dinheiro. “O protagonista da história, Huei, é um agente de apostas da China que tem como emprego angariar jogadores. É um emigrante. Entretanto, um dos seus clientes perde muito dinheiro e acaba por fugir para a sua terra natal. Huei vai atrás dele e confronta-se com o lugar que deixou 20 anos antes, quando decidiu ir à procura de uma forma de ganhar rapidamente dinheiro. Este confronto, levanta a questão da felicidade e onde é que ela se pode encontrar”, refere Wang.

Bons passos

Para o jovem realizador, Macau está no bom caminho quando se fala de cinema e de desenvolvimento de uma indústria local. “Quando comecei a fazer filmes, há 12 anos, não conseguia sequer arranjar material para filmar no território. Tinha que ir a Hong Kong. Agora isso já não acontece, já e mais fácil fazer filmes cá”, refere. No entanto ainda há um caminho a percorrer no sentido de divulgar e apoiar o cinema local, acrescenta.

Por outro lado, “há uns anos, quando as pessoas falavam de filmes chineses falavam de cinema do interior da China, de Hong Kong, de Taiwan e mesmo de Singapura ou da Malásia, não se falava sequer de Macau. Mas agora, cada vez mais, Macau começa a ser reconhecido neste sentido”, sublinha, destacando o papel do festival para o efeito.