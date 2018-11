O corredor Iao Kuan Un e a atleta Hoi Long foram os vencedores da corrida Fun Run, que se disputou ontem, pelas 6h30, ao longo dos 6,2 km traçado do Grande Prémio de Macau. No total 2 mil pessoas participaram na corrida, ou seja o número de vagas que foi aberto pela organização. Iao Kuan Un foi o mais rápido de todos a cumprir uma volta ao circuito com o tempo de 20 minutos e 05 segundos.

Na categoria masculina completaram o pódio Ip Seng Tou, com um tempo de 20 minutos e 53 segundos, e Chan Chong Ip, com um tempo de 20 minutos e 57 segundos. Na corrida feminina, Hoi Long venceu com o tempo de 23 minutos e 9 segundos, sendo seguida por Wu Yang Yang, com 24 minutos e 19 segundos, e Wong San San, que terminou a volta em 24 minutos e 43 segundos.