A China detectou um novo surto de peste suína, na província de Hunan, centro do país, informou ontem o ministério chinês de Agricultura e Assuntos Rurais, à medida que a doença se espalha pelo país.

O surto matou 17 porcos e infectou 44, no total, entre 546 criados numa fazenda na cidade de Yiyang, segundo o comunicado do ministério, citado pela agência noticiosa oficial Xinhua.

A mesma nota revela que, na cidade de Changde, também em Hunan, o surto infectou quase todos os 268 porcos criados numa quinta local e matou 31. As autoridades locais iniciaram um mecanismo de emergência, visando isolar, abater ou desinfectar os porcos.

Dezenas de milhares de animais foram já abatidos em várias províncias do país, num esforço para travar a doença desde que o primeiro surto foi detectado no início de Agosto no nordeste da China. A doença afecta porcos e javalis, mas não é transmissível aos seres humanos. No entanto, coloca em risco o mercado chinês, que produz anualmente 600 milhões de porcos.

A carne daquele animal é parte essencial da cozinha chinesa, compondo 60% do total do consumo de proteína animal no país. A flutuação do preço deste tipo de carne é sensível na China e o Governo guarda uma grande quantidade congelada para colocar no mercado quando os preços sobem.