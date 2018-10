Os Serviços de Saúde estenderam, por mais dois meses, até a 31 de Dezembro, o programa de rastreio do cancro colorrectal para os residentes nascidos entre 1947 e 1949.

Desde que o programa foi lançado, em Novembro de 2016, mais de 7.000 pessoas marcaram consulta, das quais 6.150 participaram no programa após a mesma. Os participantes foram sujeitos a um exame para detectar sangue oculto nas fezes que deu positivo em 900 indivíduos. Dos 825 que fizeram a colonoscopia, foi confirmado cancro colorrectal em 48 casos, a maioria em fase precoce, o que permite um tratamento médico eficaz, indicam os Serviços de Saúde. Além disso, em 750 indivíduos verificou-se pólipos benignos nas mucosas do intestino grosso.

O programa do rastreio do cancro colorrectal destina-se aos nascidos entre 1947 e 1956. A partir do dia 1 de Janeiro, a faixa etária visada pelo programa será a dos nascidos depois de 1950.

O cancro colorrectal é uma das doenças mais comuns em Macau, figurando entre as primeiras dez doenças oncológicas de maior incidência, com a mortalidade a ocupar o segundo lugar no ranking do território.