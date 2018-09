ASelecção de Macau derrotou, ontem, a Índia por 8-4 mas, e apesar de não ter perdido qualquer jogo no Campeonato Asiático, não foi além do segundo lugar, no torneio que se realizou na cidade de Namwon, na Coreia do Sul. Ao longo dos seis encontros disputados, Macau registou 4 vitórias, diante Índia (8-4), Nova Zelândia (12-3), Taiwan (13-2) e China (25-2), e dois empates, frente a Austrália (3-3) e Japão (6-6). A Austrália foi a grande vencedora com cinco vitórias, frente a Taiwan (7-4), Japão (4-1), Índia (5-1), China (16-0) e Nova Zelândia (5-1), e um empate, com Macau (3-3).