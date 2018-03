O Eng. Abreu Nunes, Director das Obras Públicas, projectou a Alameda Vasco da Gama na esplanada criada em 1896 pela retirada da terra do campo da Vitória para terraplenar a várzea do Tap Seac. Aplanado o terreno na encosta da Colina da Guia, tal como o pequeno triângulo a Nordeste, ficava esta extensa plataforma nivelada com a Praça da Vitória.

Os macaenses derrotaram os holandeses em 24 de Junho de 1622, devido a um tiro de canhão disparado desde a inacabada Fortaleza do Monte que fez explodir o barco da pólvora, levando os invasores a retirar precipitadamente em direcção à praia pelo Campo dos Arrependidos onde muitos morreram, alguns às mãos de uma cafre. Conhecido por isso como Campo da Vitória, para comemorar tal feito ergueu-se uma cruz de pedra e por voto solene prometeu-se aí fazer anualmente uma missa. Na Casa da Câmara, no ano de 1622 o Leal Senado em Conselho instituiu a Festa de S. João, assim como depois passou a haver uma procissão que, ao chegar ao Largo do Senado, a Fortaleza do Monte salvava com 21 tiros. Realizada pelo Senado na tarde de 23 de Junho, celebrava-se a procissão de voto popular do milagroso S. João Baptista, ainda no tempo em que Camilo Pessanha aqui habitava.

A missa de Acção de Graças, assim chamada pelo Padre Manuel Teixeira, ocorria numa barraca que para tal fim se armava no plano por baixo da Guia, como refere Carlos Caldeira que segue, “Esta missa se chamava de Vitória, para ela dava o Senado cinco patacas de esmola e concorriam a ouvi-la muitos moradores de Macau e suas famílias, indo as crianças com flores e bandeira: passavam por ali o dia com música e folguedos, numa espécie de festa de arraial, que foi muito do gosto e usança popular, até que a Missa passou a dizer-se na Ermida da Guia, a qual por fim caiu em esquecimento parece que desde 1844”. Carlos José Caldeira, o redactor do Boletim Oficial de Macau em 1851, registou a existência ainda de pé da “pilastra de pedra, que é a haste da antiga cruz, cujo braço caiu por um tufão”. O Senado pensou aí construir uma capela a S. João Baptista, que o padre Manuel Teixeira dá como construída, mas desaparecida no século XIX.

A praça celebrava a importante vitória sobre os holandeses, que pretendiam retirar os portugueses do Oceano Pacífico, procurando também derrotá-los em Malaca, para dominar o estreito com esse nome e assim, fechar-lhes a passagem desde o Índico. Se esse oceano era o mar do comércio, no Pacífico encontravam-se os locais de produção e Portugal, então sobre domínio espanhol, continuava aí a dominar na primeira metade do século XVII.

Essa terceira tentativa dos holandeses invadirem Macau foi relatada nas páginas deste jornal a 27 de Junho de 2014, com o título ‘Derrota dos holandeses em Macau no dia de S. João’. Também sobre a invasão dos holandeses em 1622, o Sr. Carlos Augusto Montalto de Jesus escreveu na China Review n.º 3 Vol. 21 o seu provável primeiro artigo com o título ‘Os Feitos de Armas de Macau’, onde faz ainda a descrição da derrota em 1557 de Chang-Si-Lao, nome do pirata que ocupava Macau donde foi desalojado pelos portugueses, a expedição contra Cam-Pau-Chai em 1807 e a tomada do Passaleão em 1849. Assim refere a 9 de Maio de 1894 o Echo Macaense, que alvitra pela qualidade dos textos poder dali sair um livro, o que ocorrerá em 1902.

O MONUMENTO DA VITÓRIA

O monumento a S. João Baptista projectado por uma das Câmaras, terá sido substituído por um outro a 25 de Junho de 1862, na “sessão do Leal Senado em que, por iniciativa do Procurador Lourenço Marques, se deliberou aprovar o desenho do monumento do Jardim da Vitória”, segundo Beatriz Basto da Silva. Em 1864, Lourenço Marques (cujo cargo de Procurador exerceu de 1851 a 1856 e de 1859 a 1861, sendo eleito Vice-Presidente do Leal Senado em 1865) encomendou ao escultor Manuel Maria Bordalo Pinheiro o monumento que veio de Lisboa em 1870.

A Praça da Vitória, tal como esse monumento em mármore colocado no centro, foram inaugurados pelo Governador Sérgio de Sousa a 26 de Março de 1871, era então Lourenço Marques Presidente do Senado. Em estilo reformulado de padrão dos descobrimentos, erguidos nos locais onde os portugueses chegavam nas inaugurais viagens marítimas, tem em cima as armas portuguesas pousadas numa medalha onde torneando está escrito <Cidade do Nome de Deus>. “Na cartela que ostenta as armas de Portugal, lê-se: <Para perpetuar na memória dos vindouros a vitória que os portugueses de Macao por intercessão do bem-aventurado S. João Baptista a quem tomaram por padroeiro alcançaram sobre oitocentos holandeses armados que de treze naus de guerra capitaneadas pelo Almirante Roggers desembarcaram na praia de Cacilhas para tomarem esta Cidade do Santo Nome de Deus de Macao em 24 de Junho de 1622>”.

“Este monumento no decorrer dos anos ia perdendo o seu brilhantismo, as pedras iam-se desconjuntando, inscrições gravadas nas diversas faces iam-se tornando ilegíveis e as ervas cresciam a esmo, sem ninguém se lembrasse de as cortar”, assim refere um jovem ao descrever a Avenida Vasco da Gama num artigo publicado no jornal O Porvir. E com ele continuando, “Mas, felizmente, o Sr. Abreu Nunes, distinto engenheiro e actual Director das Obras Públicas, logo que teve o monumento sob os seus cuidados mandou-o renovar e embelezar, de modo que ostentasse hoje garrido perante a vista dos visitantes”.

Em 1896 realizara-se o recenseamento nos territórios de Macau, onde havia 78.627 habitantes, sendo na península a população terrestre chinesa de 47.255 e marítima de 14.511, número encontrado no primeiro dia da primeira Lua, altura em que ao porto os juncos de pesca aqui vinham para celebrar as festas do Ano Novo. Ainda na península de Macau viviam 3898 portugueses, 79 ingleses, 5 alemães, 26 mouros, 14 espanhóis, 1 holandês, 2 franceses, 7 italianos, 14 japoneses, 7 americanos, um do Sião, um sueco e 4 dinamarqueses, sendo de 65.733 a população. Já na Taipa e Coloane viviam só 92 portugueses e tanto em terra como nos barcos, os chineses eram 12.802, refere o Echo Macaense. António Aresta adita, “De toda esta gente, não sabem ler 70.4%, estando registados 1523 estudantes e 55 professores. As profissões mais representativas são os marítimos (21.724), os criados (8082) e as costureiras (4662). Fora de Macau e espalhados um pouco por todo o extremo oriente encontram-se ainda 2371 portugueses, com relevo para os radicados em Hong Kong (1309) e em Xangai (738)”.

Macau, desde que em 1864 foram destruídas as muralhas a separar o campo da cidade cristã, expandiu-se e integrou o Monumento da Vitória, projectado ainda para fora da muralha. Nessa altura, as residências dos portugueses disseminaram-se pelos bairros chineses e o contrário também ocorreu e como refere Ana Maria Amaro, pelo Boletim de recenseamento de 1896, “pode verificar-se em Macau, uma nítida interpenetração de etnias em todo o território”.