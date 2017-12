A Associação Poder do Povo apresentou ontem uma carta junto da operadora de jogo Sands China a pedir um aumento salarial para os funcionários entre seis a dez por cento.

O vice-presidente da Poder do Povo, Cheong Weng Fat, entende que este ano a economia de Macau voltou a melhorar, tendo-se verificado um aumento das receitas do jogo na ordem dos 20 por cento. Tendo em conta estes dados, o vice-presidente exige que a Sands China distribua ordenados mais elevados aos seus funcionários, assim como um bónus extra para que se possa partilhar o fruto do desenvolvimento de Macau e manter a moral dos trabalhadores.

O responsável justifica a ideia do aumento salarial com a elevada inflação. Além disso, espera que o Governo fiscalize as actividades do sector da restauração, por este sector anunciar todos os anos, depois da passagem do ano, um aumento nos preços dos produtos. Para isso, quer intervenção do Governo para controlar os preços cobrados junto dos consumidores, a fim de atenuar a sua pressão económica.

Cheong Weng Fat acrescentou que a ideia de entregar uma carta apenas à Sands China é porque a empresa registou mais lucros comparativamente com as outras operadoras de jogo. No entanto, espera que as outras concessionárias de jogo também atribuam aumentos salariais, para se conseguir partilhar o fruto do desenvolvimento económico.