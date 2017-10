Os problemas relacionados com o Terminal das Portas do Cerco têm de ser resolvidos o mais rapidamente possível e devem incluir as sugestões dos residentes. A ideia foi transmitida ontem, pelo responsável de um grupo de moradores, Wu Wa In, em conferência de imprensa. Em causa está o fecho do terminal mais movimentado do território devido aos estragos causados pelo tufão Hato.

Para o responsável, o período de dois anos previsto para reabertura do terminal é muito prolongado. Por outro lado, adianta Wu Wa In, o Governo terá de proceder a obras de fundo que garantam o fim de problemas antigos, como as elevadas temperaturas que se registavam naquela zona.

Queixa para o Céu

Wu Wa In admite mesmo que, caso o Governo não se mostre cooperativo com as necessidades da população, as sugestões apresentadas pelos residentes para um melhor funcionamento futuro do Terminal do Cerco, podem seguir para o Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau e à Assembleia Popular Nacional.

De acordo com o responsável, os moradores têm já algumas ideias que querem ver concretizadas, no sentido de melhorar o tráfego naquela zona. A medida envolve dois terrenos situados no lado leste do posto fronteiriço, sendo que uma das parcelas está, neste momento, a servir de estacionamento para autocarros dos hotéis e dos casinos.

Wu Wa In afirma que a população quer que o destino desta fracção seja alterado e que seja escolhido um outro local para tomada e largada de passageiros vindos dos espaços hoteleiros e de jogos. Em relação ao segundo terreno situando também perto do posto fronteiriço, Wu Wa In sugere que seja preparado para receber, temporariamente, alguns autocarros.

Por outro lado, o representante do grupo de residentes aponta que, devido ao ajustamento temporário das carreiras, os motoristas de autocarros estão cada vez com piores condições de trabalho e menos tempos de descanso, sendo que os trabalhos referentes ao Terminal das Portas do Cerco deverão ter este aspecto em conta e zelar pelas suas boas condições de trabalho.