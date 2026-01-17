Poemas de Meng Haoran 孟浩然 (689-740)

Via do MeioPoemas de Meng Haoran 孟浩然 (689-740) Hoje Macau - 17 Jan 202617 Jan 2026 孟浩然 (689-740) (五言古體詩) 春初漢中漾舟 羊公峴山下 神女漢皋曲 雪罷冰復開 春潭千丈綠 輕舟恣來往 探翫無厭足 波影搖妓釵 沙光逐人目 傾杯魚鳥醉 聯句鶯花續 良會難再逢 日入須秉燭 MENG HAORAN (689–740) (Pentâmetros ao Estilo Antigo) Tradução Rui Cascais Vogando no Rio Han ao Começar a Primavera À ilharga do Monte Xian de Lorde Yang Hu, [1] Num meandro do Han, dito das donzelas celestes,[2] Agora que a neve cessou e o gelo se abre de novo, Por águas de Primavera verdes e longas, O meu barco vai onde quer, Buscando prazer sem fadiga ou tédio. Há reflexos de ondas no cabelo da concubina E o brilho das areias queima-nos a visão. Inclinamos as taças – estão ébrios os peixes e as aves; Encadeamos versos – papa-figos e flores imitam-nos. Encontros destes são difíceis de repetir; Quando o sol se retira, devemos pegar numa vela.[3] [1] Yang Hu foi governador militar da cidade de Xiangyang em meados do século III. No Monte Xian, alguns quilómetros a sul da cidade, e sobranceira ao Rio Han, existia uma estela em sua homenagem. [2] Diz-se que um tal Zheng Jiaofu teria encontrado aqui duas donzelas que se banhavam e lhe ofereceram os seus pendentes quando se despediram. Voltando-se para trás, Zheng reparou, com sobressalto, que haviam desaparecido sem rasto, concluindo que se tratavam de seres sobrenaturais. [3] Referência a uma copla da dinastia Han tardia: “Curto é o dia, longa a noite amarga. /Melhor pegar numa vela e irmos folgar”. 孟浩然 (689-740) (五言古體詩) 宿來公山房期丁大不至 夕陽度西嶺 群壑倏已暝 松月生夜凉 風泉滿清聽 樵人歸欲盡 煙鳥棲初定 之子期宿來 孤琴候蘿逕 MENG HAORAN (689–740) (Pentâmetros ao Estilo Antigo) Tradução Rui Cascais Pernoito e Espero na Casa de Montanha de Lai, mas o Velho Ding Não Chega[1] A incandescência do sol já só lambe a cumeeira a ocidente; As inúmeras ravinas de súbito cinzeladas a negro. Atrás de um pinheiro a lua traz o fresco da noite; Soa uma nascente batida pelo vento, derramando limpidez. Regressando a casa, já quase se foram os lenhadores; Pássaros nevoentos pousam agora nos galhos. Vim ter contigo nesta noite combinada – Uma cítara solitária, vigiando a vereda que as trepadeiras tolhem. [1] Há aqui um jogo óbvio, mas delicioso, entre lái (來, o verbo “vir”, neste caso feito nome do proprietário da casa na montanha) e zhì (至, o verbo “chegar”).