Li Qingzhao – Poemas do erotismo suave

Li Qingzhao李清照 (leia-se Li Chin-tsao) é a grande dama da poesia chinesa. Nasceu em 1084 em Jinan, hoje capital da província de Shandong e é, por certo, a maior poetisa da China. Aos dezassete anos casou com Zhao Mingsheng, um ilustre letrado e mandarim como ela amante das belas-artes, da poesia, da cultura. Viúva, após trinta anos de vida feliz em comum, Li Qingzhao dedicou-se por inteiro à poesia, tendo escrito alguns dos poemas de amor mais famosos e sentidos de toda a poesia chinesa. A sua obra – conhecem-se apenas sessenta e dois poemas – costuma ser dividida em três períodos, primeiro, os anos felizes de casamento e juventude; segundo, o tempo em que viveu separada do marido por causa das guerras que assolaram o império, com versos melancólicos e tristes, na esperança do reencontro com o homem amado; e o terceiro, os anos de viuvez, com poemas de profunda saudade pelo companheiro que partira. Faleceu em 1155. No mundo chinês ninguém mais a esqueceu.

Em Li Qingzhao, a extraordinária sensibilidade feminina mesclando a sublime natureza com o indefinível pulsar de um grande coração. Assim:

采桑子

晚来一阵风兼雨

洗尽炎光

理罢笙簧

却对菱花淡淡妆

绛绡缕薄冰肌莹

雪腻酥香

笑语檀郎

今夜纱幮枕簟凉

Colher fruta madura

A noite, o vento arrasta a chuva,

apaga o fogo sufocante do sol.

Fui buscar a flauta de bambu,

diante do espelho, retoco o meu rosto.

A minha carne,

sob o robe de seda púrpura,

como jade ou neve, liso e perfumado.

Sorrio e digo: “Meu amor, esta noite,

por detrás das cortinas de gaze,

na frescura do nosso leito.”

Ou:

如梦令

常记溪亭日暮

沉醉不知归路

兴尽晚回舟

误入藕花深处

争渡

争渡

惊起一滩鸥鹭

Como um sonho

Recordo o pavilhão junto às águas, ao entardecer,

e nós, embriagados, incapazes de encontrar o caminho de regresso.

Longe de tudo, encharcados em prazer,

remávamos ao acaso, entre tufos de lótus verdes.

Mais depressa, mais depressa…

Na margem, assustadas, garças e gaivotas levantavam voo.

Ou:

武陵春

风住尘香花已尽,

日晚倦梳头。

物是人非事事休,

欲语泪先流。

闻说双溪春尚好,

也拟泛轻舟。

只恐双溪舴艋舟,

载不动许多愁。

Primavera em Wuling

Cessou o vento, a terra exala o perfume das flores caídas,

cai a noite, para quê pentear os meus cabelos?

Sua roupa está lá, mas ele não. Nada mais faz sentido.

Queria falar-lhe e desfaço-me em lágrimas.

Dizem-me, nas margens do lago é esplendorosa a Primavera.

Eu também gostava de passear de barco,

mas receio que uma barca tão frágil

não aguente o peso de tanto sofrimento.

Ou, recreando a fala de uma cortesã, ou prostituta:

点绛唇



蹴罢秋千,

起来慵整纤纤手。

露浓花瘦,

薄汗轻衣透。

见有人来,

袜铲金钗溜,

和羞走。

倚门回首,

却把青梅嗅。

Pintar os lábios de vermelho

Após os muitos jogos do baloiço,

levanta-se, cansada, pinta outra vez o rosto.

Foi o orvalho pesado numa frágil flor,

pérolas de suor humedecem a sua roupa fina.

Chega um novo cliente,

volta a tirar as meias,

caem os alfinetes dourados.

Provocante, encosta-se à porta do quarto,

respirando o aroma de uma maçã verde.

traduções de António Graça de Abreu, Outubro 2022