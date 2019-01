Macau recebe, a partir de hoje, duas regatas: uma da Grande Baía e outra internacional. O evento, de quatro dias, que vai juntar aproximadamente 300 velejadores, divididos por 20 equipas, inclui um desfile a pensar no público

As águas a sul da praia de Hac Sá acolhem, entre hoje e domingo, duas regatas: uma internacional, a primeira de grande escala, e outra subordinada à Grande Baía. O evento inclui actividades paralelas, entre as quais um desfile das embarcações para o público poder desfrutar – tanto em terra como no mar.

A Regata Internacional, a primeira de grande escala, “abre uma nova era para os desportos náuticos de Macau”, sublinhou a vice-presidente do Instituto do Desporto (ID), Christine Lam, em conferência de imprensa. Na prova vão participar dez equipas oriundas da Austrália, Canadá, Estónia, Filipinas, França, Alemanha, Japão, Rússia, Singapura e Emirados Árabes Unidos. Da lista de entradas, a organização destaca nomeadamente a Marenostrum Racing Club, equipa francesa liderada por Lionel Péan, cujo palmarés inclui a conquista da actualmente designada Volvo Ocean Race, a formação da Estónia e a das Filipinas, pelos respectivos palmarés.

A Regata da Taça Grande Baía também conta com dez equipas, duas das quais de Macau (a Wanboyu Sailing e a Sugram). As restantes chegam de Hong Kong (quatro), Shenzhen (três) e Guangzhou (uma). Ao contrário do que acontece na prova internacional (em que todas as formações competem com veleiros Beneteau First 40.7), na competição da Grande Baía participam diferentes tipos de embarcações. Para o evento, foram convidados juízes internacionais registados na Federação Internacional de Vela.

Orçamento e prémios

O evento, organizado pelo ID e pela empresa Gestão de Eventos em Navegações dos Quatro Oceanos, com o apoio da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água e a Associação de Vela de Macau, tem um orçamento na ordem de 20,4 milhões de patacas, segundo dados facultados anteriormente pelo ID que entra com um terço, ou seja, com 6,8 milhões.

Os vencedores de cada uma das regatas têm direito a prémios monetários em igual montante, com o primeiro classificado a receber 20 mil dólares de Hong Kong, o segundo 10 mil e o terceiro oito mil.

Actividades paralelas

Além das provas, a terem lugar em simultâneo, foram planeadas duas actividades paralelas a pensar no público: um desfile de embarcações e uma corrida de exibição entre a Doca dos Pescadores e a Ponte Sai Van.

Residentes e turistas terão assim oportunidade de assistir à parada de veleiros (amanhã e domingo entre as 9h e as 11h), antes das provas do dia, a partir da Avenida Dr. Sun Yat Sen (Macau) e Avenida do Oceano (Taipa). Em paralelo, a organização vai disponibilizar seis catamarãs NACRA 17 para participarem em corridas de exibição (todos os dias entre as 12h e as 15h), nas águas entre a Ponte Governador Nobre de Carvalho e a Ponte Sai Van.

“É uma boa oportunidade de aproveitar o nosso mar, de promover o desporto [náutico] e Macau”, afirmou a chefe do departamento dos Grandes Eventos Desportivos, Lei Si Leng, aos jornalistas, dando conta de que a iniciativa de organizar o evento partiu da empresa Gestão de Eventos Em Navegação dos Quatro Oceanos, sucursal de uma empresa chinesa, escolhida com base na experiência na organização de eventos do género na China.