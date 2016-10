A deputada Angela Leong enviou uma nota à comunicação social onde refere várias queixas dos residentes que recebem registos médicos numa língua que não compreendem. Os pacientes terão referido à deputada que sentem muitas dificuldades em saber as informações de forma clara e detalhada sobre o seu estado de saúde.

Para a deputada, que também é administradora da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), os registos médicos têm a função essencial de registar o estado da doença e o seu tratamento, desempenhando um papel fundamental na informação dada ao doente e nos métodos de tratamento escolhidos.

Angela Leong referiu que todas as instituições públicas de saúde em Macau usam idiomas nos registos médicos que muitos dos residentes não compreendem, levando a que os cidadãos só consigam compreender a sua doença através da explicação directa do médico.

A deputada lembrou que o Governo já tinha referido a dificuldade na unificação dos idiomas utilizados e na tradução de termos médicos para Chinês. Angela Leong sugeriu que se tenha como referência as regiões vizinhas, lembrando que o interior da China utiliza o chinês em todos os registos médicos, o que significa, para ela, que foi resolvido o problema da unificação das línguas.