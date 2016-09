Foi ontem realizado “com sucesso” um simulacro de incidente marítimo na entrada do Terminal do Porto Exterior. A inciativa contou com a participação de diversos serviços públicos e a TurboJET e a Cotai Waterjets. O simulacro contou ainda com a participação de 15 embarcações, 10 ambulâncias e 180 pessoas e durou cerca de uma hora e trinta minutos. Susana Wong, responsável da DSAMA, mostrou-se satisfeita pelo processo do simulacro, considerando que este atingiu os objetivos previstos, segundo um comunicado.