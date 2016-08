O Chefe do Executivo, Chui Sai On, vai estar em Pequim no próximo dia 15 de Agosto. O líder do Governo leva consigo uma delegação responsável pela elaboração do Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM e vai, na capital, ter um encontro com as autoridades chinesas “para auscultar opiniões” sobre o documento.

O documento formal do plano quinquenal de desenvolvimento vai ser divulgado em Setembro, pretendendo o Governo introduzir as opiniões de Pequim.

De delegação fazem parte a chefe do Gabinete do Chefe do Executivo, O Lam, o coordenador do Gabinete de Estudo das Políticas, Lao Pun Lap, o professor do Centro de Estudos Políticos, Económicos e Sociais do Instituto Politécnico de Macau Chen Qingyun, a coordenadora-adjunta do Gabinete de Estudo das Políticas, Ung Hoi Ian, o professor adjunto do Centro de Estudos Políticos, Económicos e Sociais do Instituto Politécnico de Macau Yin Yifen e outros responsáveis. Chui Sai On regressa a Macau no dia 17 de Agosto.