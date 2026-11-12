O processo do primeiro caso relacionado com a segurança nacional foi conduzido com legitimidade processual e a decisão judicial proferida nos termos da lei é inquestionável

O Tribunal da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) proferiu, em 6 de Novembro, a sentença no primeiro processo relativo à segurança nacional, condenando o arguido Au Kam San pela prática, na qualidade de autor e de forma consumada, de um crime de «subversão contra o poder político do Estado», três crimes de «estabelecimento de ligações com organizações, associações ou indivíduos de fora da RAEM para a prática de actos contra a segurança do Estado» e um crime de «violação de segredo». Em cúmulo jurídico, foi-lhe aplicada uma pena única de doze anos e seis meses de prisão. As alegações de certas pessoas mal-intencionadas de que tal decisão constitui «perseguição política» são manifestamente infundadas.

Os elementos constitutivos dos crimes de «subversão contra o poder político do Estado» e de «estabelecimento de ligações com organizações, associações ou indivíduos de fora da RAEM para a prática de actos contra a segurança do Estado» estão claramente definidos na «Lei relativa à defesa da segurança do Estado» de Macau, assim como os elementos constitutivos do crime de «violação do segredo» previstos no Código Penal. A elaboração e a revisão da Lei relativa à defesa da segurança do Estado obtiveram o apoio generalizado dos residentes de Macau. Em 2008, o Governo da RAEM promoveu uma consulta pública sobre a elaboração da lei, tendo recolhido 86,76% de opiniões favoráveis entre os particulares e 96,85% entre as associações. Posteriormente, a proposta de lei foi aprovada pela maioria absoluta da Assembleia Legislativa. Em 2022, o Governo da RAEM realizou uma consulta pública sobre a revisão da lei, tendo obtido 93,37% de opiniões favoráveis e apenas 0,40% de opiniões desfavoráveis. A proposta de revisão foi posteriormente aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa. Estes factos demonstram que a Lei relativa à defesa da segurança do Estado tem perfeita razoabilidade, uma sólida base de apoio popular, e que a esmagadora maioria dos residentes apoia totalmente o cumprimento, pela RAEM, do dever de salvaguardar a segurança do Estado.

O Tribunal Colectivo, com base numa análise prudente, global e objectiva de toda a prova produzida, incluindo as declarações do arguido, os depoimentos das testemunhas, os objectos apreendidos, os registos de comunicações e os respectivos relatórios de investigação criminal, concluiu que a maioria dos factos imputados ao arguido estava provada. Por sua vez, o arguido não contestou a maior parte dos factos que fundamentaram a pronúncia, tendo igualmente admitido que os actos de conluio e ligação com várias organizações externas, constituíam crime. Com base nisto, o Tribunal procedeu a uma análise exaustiva e pormenorizada de cada um dos crimes constantes da acusação, à luz da Lei relativa à defesa da segurança do Estado e do Código Penal, concluindo que o arguido praticou os três crimes supramencionados. As provas são sólidas e suficientes e a condenação está em conformidade com a lei. Simultaneamente, o colectivo decidiu também que alguns dos factos imputados ao arguido não configuravam crime ou não justificavam punição autónoma, o que reflecte plenamente que o Tribunal da RAEM actuou com base nos factos e na lei sem condenar injustamente nem deixar impunes os culpados.

Todos são iguais perante a lei. Os órgãos judiciais da RAEM julgam os factos suspeitos de ilegalidade e criminalidade estritamente nos termos da lei, e não em função da posição política ou do currículo de quem quer que seja. Nenhuma organização ou indivíduo pode, após ter participado em actividades ilegais que ponham em perigo a segurança do Estado, invocar a «democracia», a «liberdade» ou os «direitos humanos» como escudo, tentando através da exploração mediática, apresentar-se como suposta «vítima de perseguição política» e desviar a atenção da sua responsabilidade pelos actos praticados.

Nos termos do artigo 71.º do Código Penal, em caso de concurso real de crimes pelos quais o arguido respondeu, a moldura penal aplicável situava-se entre onze anos e três meses e dezanove anos e seis meses de prisão. Após deliberação colegial, e atendendo à sequência de condutas praticadas pelo arguido no presente caso, que violaram gravemente os bens jurídicos protegidos pelas normas incriminadoras em causa, apesar de se tratar de réu primário e de ter reconhecido uma parte considerável dos factos criminosos, o elevado grau de dolo, a elevada ilicitude dos crimes cometidos e a gravidade das suas consequências potenciais levaram à aplicação de uma pena única de doze anos e seis meses de prisão. Face aos crimes praticados pelo arguido, a determinação desta pena é plenamente adequada à culpa não havendo qualquer fundamento para alegar injustiça.

Importa ainda salientar que a subversão contra o poder político do Estado e o conluio com forças externas para pôr em perigo a segurança do Estado constituem crimes graves em todos os países e regiões. Por exemplo, a Lei de Traição e Crime de 1848 do Reino Unido, que continua em vigor, estabelece expressamente que qualquer pessoa que, com intenção de depor o Rei, mover guerra contra a Coroa ou intimidar o Parlamento, o exprima através de publicações ou actos públicos, pratica um crime grave, punível com prisão perpétua ou deportação. A Lei de Segurança Nacional de 2023 do Reino Unido tipifica o crime de interferência estrangeira, punível com pena de prisão até catorze anos, entre outras sanções. O Código Penal francês prevê que quem, em conluio com potências estrangeiras, empresas ou organizações estrangeiras ou controladas pelo estrangeiro, ou seus agentes, com o intuito de provocar actos de hostilidade ou de agressão contra a França, seja punido com trinta anos de reclusão criminal e multa de 450.000 euros.

Além disso, ao longo de todo o processo judicial deste caso, quer nas audiências à porta fechada, quer na leitura pública da sentença, observou-se estritamente o disposto na lei. Os direitos processuais do arguido foram plenamente garantidos, sendo todos os procedimentos legítimos, razoáveis e irrepreensíveis.

Em conclusão, ignorar a natureza de crime grave inerente ao delito que põe em perigo a segurança do Estado e tecer comentários arbitrários sobre a actuação do tribunal da RAEM em conformidade com a lei, constitui um claro «duplo padrão», uma distorção maliciosa e difamação do Estado de Direito em Macau, merecendo total repúdio.

Zhao Guoqiang, Professor Convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Macau e Presidente Honorário da Associação de Estudos de Direito Penal de Macau