O caso do robot agressor

Recentemente, ocorreu um caso altamente mediático em Colónia, na Alemanha, tratou-se da agressão de uma adolescente por um robot. Segundo a polícia da cidade, dois adolescentes, um com 16 anos e o outro com 19, são suspeitos de terem activado remotamente um robot humanoide de aproximadamente 1,20 m de altura, usando ou um controlo em tempo real ou uma sequência pré-programada, para a prática de actos indecentes como apalpar as nádegas de uma jovem de 16 anos e simular movimentos de penetração.

Os dois suspeitos não só transmitiram todo o incidente em directo nas redes sociais, como também fizeram comentários obscenos sobre o incidente. A polícia apreendeu o robot e os telemóveis dos dois suspeitos como prova e iniciou uma investigação criminal. Os dois suspeitos usaram o robot para agredir a vítima por duas razões óbvias.

Em primeiro lugar, acreditavam que o culpado era o robot e não eles e que, portanto, não podiam ser acusados de nenhum crime. Em segundo lugar, achavam que controlando o robot à distância seria menos provável que fosse apreendido pela polícia, reduzindo assim o risco. Claro que as duas suposições estavam completamente erradas.

A complexidade deste caso reside no facto de os dois suspeitos não terem tido contacto físico com a vítima, permanecendo escondidos atrás de um terminal tecnológico e usando um robot como meio para agredir e imobilizar a vítima. Este novo tipo de crime desafia o nosso entendimento sobre os crimes de agressão e assédio sexual ao abrigo da lei penal tradicional, evidenciando a contradição entre “avanço tecnológico e atraso legal.”

Ao lidar com este novo tipo de crime, a principal questão é compreender que o robot não tem personalidade jurídica e livre-arbítrio; acusar o robot da prática de um crime é juridicamente irrelevante. O poder judicial deve focar-se na responsabilidade criminal do utilizador.

No caso de a Alemanha já ter leis específicas que regulem crimes relacionados com robots e a responsabilidade dos seus utilizadores, então deveria naturalmente ser iniciada uma acção criminal contra os dois suspeitos, ao abrigo dessas leis.

No entanto, se essa legislação não existir, pode o Governo alemão usar a lei penal tradicional para processar os dois suspeitos?

Duas perspectivas devem ser aqui consideradas: Primeira, uma vez que o robot atacou a vítima, deve ser considerado uma extensão do próprio corpo do suspeito? Segunda, o robot é apenas uma ferramenta usada pelo suspeito no crime?

A primeira perspectiva é demasiado complexa. Sem legislação, é muito pouco provável que se sustente em tribunal.

A segunda perspectiva encara o robot como uma ferramenta usada para uma prática ilegal. Dado que este caso envolve o crime de agressão sexual, definido como comportamento indecente cometido por um suspeito contra o corpo da vítima, será que usar uma ferramenta criminosa para tocar indecentemente o corpo de outra pessoa equivale a essa acção ter sido praticada directamente pelo suspeito? Estas questões aguardam resposta dos especialistas jurídicos.

Além do dano físico, este caso revela o colapso da ética na comunicação online. O suspeito transmitiu o ataque em directo nas redes sociais, transformando o medo e o sofrimento da vítima em conteúdo visual. Este dano duplo, que envolve tanto violação da dignidade pessoal como humilhação pública, é essencialmente uma violação da legalidade e uma depravação ética dentro do ecossistema virtual.

Se o suspeito tem uma mente distorcida e deseja “atrair utilizadores da internet”, tentando chamar atenção e proveitos ao transmitir em directo a humilhação da vítima, estas acções tornam-se ainda mais inaceitáveis.

A “neutralidade tecnológica” não pode ficar fora da supervisão legal. À medida que a tecnologia dos robots humanoides se desenvolve e os custos de modificação e aquisição continuam a diminuir, o risco de serem alterados maliciosamente e usados como ferramentas criminosas aumenta significativamente. O caso de Colónia serve como um alerta para o Estado de direito na era da inteligência artificial: os mecanismos de defesa da sociedade futura não podem limitar-se à cibersegurança e à censura de algoritmos de IA no mundo virtual; exigem também regulamentos legais mais rigorosos que visem o controlo remoto e o comportamento automatizado dos robots, bem como a responsabilidade criminal dos utilizadores destas ferramentas.

As próprias ferramentas tecnológicas não são inerentemente boas nem más; em última análise, dependem da intenção do utilizador. Para evitar que precedentes raros como este caso se tornem problemas comuns de segurança social no futuro, além de o poder judicial responsabilizar os utilizadores, o poder legislativo precisa de aperfeiçoar as leis de acordo com os novos tempos e as plataformas online devem reforçar os mecanismos de revisão dinâmica em tempo real para conteúdos transmitidos em directo. Só assim poderemos salvaguardar a integridade física e dignidade dos cidadãos na era da inteligência artificial.

Consultor Jurídico da Associação para a Promoção do Jazz em Macau

Professor Associado da Faculdade de Ciências de Gestão da Universidade Politécnica de Macau

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