Future Bright | Empresa de Chan Chak Mo com prejuízo de 4,3 milhões

Nos primeiros noves meses deste ano, a Future Bright acumulou prejuízos de cerca de 4,3 milhões de dólares de Hong Kong (HKD), resultado que contrasta os 16,6 milhões de HKD em lucros registados no mesmo período de 2025.

A quebra dos resultados da empresa, que tem Chan Chak Mo como director-gerente, foi influenciada pelo declínio de 6,1 por cento das receitas, para um total de 338,3 milhões de HKD. Por sua vez, parte significativa da perda de receitas nos primeiros nove meses deste ano ao prende-se com a quebra de mais de um terço das receitas dos restaurantes japoneses do grupo, que facturaram menos 23,7 milhões de HKD face ao período homólogo.

No relatório enviado à bolsa de valores de Hong Kong, assinado pela ex-deputado da Assembleia Legislativa, é indicado que a Future Bright registou um prejuízo líquido não auditado no terceiro trimestre do ano de 2,6 milhões de HKD, resultado que contrasta com o lucro líquido de 8 milhões de HKD no terceiro trimestre de 2025. Com as receitas a cair 9 por cento, em termos anuais, para 117,9 milhões de HKD, o lucro operacional bruto registou um tombo de 33 por cento, para pouco mais de 20 milhões de HKD.

Importa referir que os resultados negativos da Future Bright, um dos maiores grupos de restauração, comidas e bebidas, em Macau, aconteceram num período de aumento do número de turistas e dos gastos que fizeram no território.