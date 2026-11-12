Elementos constitutivos e punição do crime de “estabelecimento de ligações com organizações, associações ou indivíduos de fora da RAEM para a prática de actos contra a segurança do Estado”

Os crimes contra a segurança do Estado podem, em geral, ser agrupados em duas categorias fundamentais. A primeira visa proteger a ordem constitucional do Estado e o exercício legítimo do poder político, incluindo, entre outros, o crime de subversão contra o poder político do Estado. A segunda destina-se a prevenir o conluio ou as conspirações entre elementos internos e externos que ponham em perigo a segurança nacional, como sucede com o crime de “estabelecimento de ligações com organizações, associações ou indivíduos de fora da RAEM para a prática de actos contra a segurança do Estado” (adiante designado por “o presente crime”), previsto no artigo 13.º da “Lei relativa à defesa da segurança do Estado” de Macau. A tipificação e punição desses actos constituem uma prática comum internacional. Com efeito, existem disposições análogas nos códigos penais de países como a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha e Portugal, bem como na lei penal do nosso país e na Lei de segurança nacional da RAEHK.

Os requisitos objectivos do presente crime incluem dois elementos centrais. O primeiro é o acto de coligação, ou seja, o estabelecimento de ligações com organizações, associações ou indivíduos de fora da Região Administrativa Especial de Macau. Os alvos desta coligação são organizações, associações ou indivíduos de fora da RAEM. Quer se trate de organizações, associações ou indivíduos, e independentemente de possuírem ou não, formal ou substancialmente, uma natureza política, desde que estejam localizados fora da RAEM, enquadram-se nesta categoria. O “estabelecimento de ligações” aqui referido abrange quatro modalidades: em primeiro lugar, submeter solicitações a essas entidades ou indivíduos; em segundo lugar, o conluio com os mesmos; em terceiro lugar, aceitar instruções, financiamento ou outras formas de assistência das referidas entidades ou indivíduos, ou a sujeição ao seu controlo; e, em quarto lugar, colaborar com as referidas entidades ou indivíduos na prática de actos como: a recolha, preparação ou divulgação pública de notícias falsas ou grosseiramente deformadas; o recrutamento de agentes ou facilitação daquelas actividades, nomeadamente disponibilizando locais para reuniões, financiando-as ou fazendo a sua propaganda; efectuar promessas ou dádivas; e prestar auxílio mediante ameaça ou fraude contra terceiros. O segundo elemento é o acto lesivo. Neste crime, o agente pratica o acto de coligação com o propósito de cometer actos lesivos à segurança nacional. Entre esses actos, incluem-se quatro categorias, a saber: perturbar ilicitamente os órgãos do poder político central do Estado na definição e execução das leis e políticas; manipular ou prejudicar as eleições da RAEM; impor sanções ou bloqueios, ou envolver-se em outras acções hostis contra o Estado ou a RAEM; ou incitar, com recurso a qualquer meio ilícito, os residentes da RAEM ao ódio contra o Governo Popular Central de que possam resultar graves consequências. Em suma, o acto de coligação constitui o acto preliminar do acto lesivo, enquanto o acto lesivo representa o acto final do acto de coligação. Ambos os elementos integram a estrutura do presente crime.

Os elementos nucleares do requisito subjectivo do presente crime são também dois. Em primeiro lugar, o dolo, ou seja, o agente sabe que a prática dos referidos actos lesa os bens jurídicos da segurança nacional, e, ainda assim, quer que tal facto se verifique ou assume a atitude psicológica de aceitar a sua ocorrência. Em segundo lugar, o fim do crime consiste em colocar em perigo os bens jurídicos da segurança nacional. O presente crime é um crime-fim, isto é, para além do dolo genérico, exige-se uma intenção expressa de lesar a segurança nacional.

No que respeita aos sujeitos activos do crime, o presente crime pode ser praticado tanto por pessoas singulares como por pessoas colectivas, isto é, por pessoas colectivas e por entidades irregularmente constituídas ou sem personalidade jurídica, cujos órgãos ou representantes, actuando em nome e no interesse dessas entidades, pratiquem os crimes acima referidos, devendo responder por eles, sem prejuízo da responsabilidade individual dos respectivos agentes.

No que diz respeito à aplicação dos tipos de crime, os actos lesivos acima referidos podem estabelecer uma relação de concurso aparente com outros tipos de crime; por conseguinte, quem praticar qualquer um dos actos lesivos supramencionados só será punido nos termos do presente tipo de crime “se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal”, ou seja, aplicar-se-á a pena do crime mais grave.

No âmbito das sanções, a pena cominada para o presente crime é de prisão de 3 a 10 anos. Atenta a gravidade do facto e a idoneidade cívica do agente, podem ainda ser aplicadas, entre outras, as seguintes penas acessórias: suspensão de direitos políticos, proibição de exercício de funções públicas, expulsão ou proibição de entrar na RAEM, e sujeição a injunção judiciária. No caso de pessoas colectivas, podem ser aplicadas, entre outras, penas acessórias de multa, dissolução judicial e proibição de exercer actividades. Os actos preparatórios do presente crime são punidos com pena de prisão até 3 anos. No que diz respeito ao regime de determinação e execução da pena, não pode ser concedida a suspensão da execução da pena de prisão efectiva aplicada pelo presente crime; a liberdade condicional não pode ser concedida em caso de reincidência na prática do presente crime; e o agente pode ser considerado reincidente, mesmo quando tenham decorrido mais de 5 anos da prática do presente crime.

Professor Fang Quan

Pró-Reitor e Director da Faculdade de Direito da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau