Coacção sexual | Homem detido por tentativa de violação

Um homem do interior da China foi detido esta terça-feira pela Polícia Judiciária (PJ) depois de alegadamente ter tentado violar uma jovem no seu quarto do hotel. Segundo o jornal Ou Mun, a PJ revelou que o suspeito e a vítima já eram amigos há três anos, tendo o suspeito dito várias vezes à mulher que sabia como ganhar dinheiro ao jogo e que a podia ajudar no casino.

A mulher veio então para Macau na segunda-feira, tendo pernoitado no hotel do suspeito. A tentativa de violação terá ocorrido na madrugada de terça-feira, quando a mulher estava a descansar e o homem entrou no quarto com o pretexto de ir à casa de banho. Terá então empurrado a mulher na cama e a tentar consumar o acto sexual.

A alegada vítima conseguiu resistir e gritou por ajuda, acabando por chamar a atenção dos outros hóspedes que estavam no hotel. As autoridades policiais foram chamadas ao local e detiveram o homem, tendo o caso já sido encaminhado para o Ministério Público. O homem é suspeito do crime de coacção sexual.