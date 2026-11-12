CCM | Exposição de fotografia celebra nascimento de Sun Yat-sen

É hoje inaugurada, no Espaço Dot Art do Centro Cultural de Macau, a mostra de fotografia “Partindo de Macau”, que celebra o 160.º aniversário do republicano Sun Yat-sen. A exposição de curta duração, patente apenas até ao dia 27 deste mês, mostra ao público o seu “percurso de vida e ideais revolucionários”

O Espaço Dot Art do Centro Cultural de Macau (CCM) acolhe até ao dia 27 deste mês a exposição de fotografia “Partindo de Macau – Exposição de fotografias em comemoração do 160.º aniversário do nascimento do Dr. Sun Yat-sen”, data que se celebra hoje, 12 de Novembro. A cerimónia de inauguração da exposição começa às 15h.

Segundo uma nota do Gabinete de Comunicação Social, trata-se de celebrar a vida do “precursor da revolução democrática chinesa”, e grande mentor da revolução republicana de 1911.

O objectivo desta reunião de imagens é “evocar a sua memória e homenagear os seus contributos históricos para a independência nacional, o progresso social e a felicidade do povo”. Pretende-se ainda “enaltecer e homenagear o espírito revolucionário e o caráter nobre” de Sun Yat-sen, a fim de honrar “o seu legado e ideais do ‘bem comum para todos’ e ‘rejuvenescimento da China'”.

Sun Yat-sen viveu em Macau, onde exerceu medicina, pelo que esse lado da sua vida também estará presente na exposição que reúne “mais de uma centena de fotografias históricas, documentos importantes, vídeos, gravação de discurso e instalações interactivas”. Os visitantes podem, desta forma, “compreender como Macau se tornou o ponto de partida que moldou a vasta visão e as grandes ambições deste ilustre líder”.

UCM junta-se à festa

“Partindo de Macau – Exposição de fotografias em comemoração do 160º aniversário do nascimento do Dr. Sun Yat-sen” está organizada em cinco capítulos, intitulados “Partida: a porta para o mundo”, “Exercício da medicina: a vocação inicial de salvar o povo no Hospital Kiang Wu”, “Luta: o grito pelo rejuvenescimento da China”, “Busca: a procura do bem comum para todos” e “Eco: a vigilância comum dos descendentes chineses”.

Destaca-se ainda a secção “Os laços entre o Hospital Kiang Wu de Macau e a família do Dr. Sun Yat-sen”, onde o público pode saber mais detalhes sobre a “profunda relação secular entre o Dr. Sun Yat-sen, a sua família e o Hospital Kiang Wu, desde o tempo em que exerceu a medicina em Macau até às décadas seguintes à fundação da Nova China”.

Na área multimédia, o público tem acesso a um auscultador interactivo que permite aos visitantes ouvir uma rara gravação de um discurso do Dr. Sun Yat-sen proferido em cantonense.

Além desta exposição, os 160 anos do nascimento do revolucionário republicano são celebrados com outras actividades organizadas por “vários serviços públicos do Governo da RAEM, em colaboração com diferentes associações locais”.

Desta forma, o programa inclui palestras temáticas, uma emissão filatélica, visitas guiadas culturais, exposições especiais e actividades complementares. Haverá ainda uma série de eventos temáticos nas bibliotecas públicas, actividades especiais direccionadas aos jovens, bem como campanhas promocionais e actividades comemorativas nas escolas.

Segundo a mesma nota, “estas iniciativas pretendem dar a conhecer a todos os sectores da sociedade de Macau, sob múltiplas perspectivas, a trajectória e contributos do Dr. Sun Yat-sen”.

Uma das entidades que celebra os 160 anos do nascimento de Sun Yat-sen é a Universidade Cidade de Macau (UCM), que até ao dia 15 tem patente a exposição “Revitalizar a China: o pensamento de Sun Yat-sen e o caminho para o rejuvenescimento nacional”, patente na Sala de Exposições do Centro Cultural, no campus da Taipa. Além disso, foi recentemente realizada a conferência “Revitalizar a China: simpósio académico sobre o pensamento de Sun Yat-sen e o caminho para o rejuvenescimento nacional”, pelo Centro de Estudos e Intercâmbio Cultural entre os Dois Lados do Estreito e o Gabinete para os Assuntos dos Estudantes da UCM.

A mostra reúne, segundo uma nota da UCM, “documentos históricos raros, relíquias culturais e fotografias provenientes das sete instituições, traçando o percurso revolucionário de Sun Yat-sen e os seus profundos laços históricos com Macau e Taiwan”.