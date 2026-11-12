Aqueles Que Voltaram Numa Embarcação no Outono

Tao Yuanming (365-427), o poeta que viveu na tumultuosa dinastia Jin Oriental (317-420), tornou-se especialmente reconhecido pela decisão que tomou no Outono do ano 405, ao fim de apenas oitenta e um dias como magistrado em Pengze (norte da actual Jiangxi), ao recusar fazer uma vénia diante de um jovem inspector corrupto de passagem pelo condado.

Acompanhada, como convém a um poeta, de uma frase: «Bu weiwu doumi er zheyao», «Não vou dobrar a espinha perante um homem mesquinho por cinco medidas de arroz», que era o montante do seu salário de funcionário imperial. Regressou então à sua casa no campo em Chaisang (actual Jiujiang, Jiangxi), mas não o fez revoltado antes com cuidado, evitando as andurriais vias do ressentimento, expressou as suas emoções com dignidade confuciana, escrevendo no caminho o texto Guilaiqu ci, o «Canto do Regresso».

Aí refere como numa embarcação deslizando sobre as águas, foi descartando a agonia do serviço burocrático que o fazia estar de bem com outros e de mal consigo. Deixando-se levar tranquilamente no fluxo natural das coisas (da lei natural do Daoísmo ziran, «ser assim por si mesmo») ou como escreveu no poema do mesmo ano, Regressar para morar em campos e jardins, «por erro caí numa teia de poeira (chenwang) e logo trinta anos se foram embora». Escolhendo voltar à terra para abraçar a vida entre pinheiros e os crisântemos como manifestação de esperança; «o passado não pode ser desfeito mas o futuro pode ser perseguido», reconhecendo como programa o «ditado», chengyu, luoye guigen, «folhas caídas regressam às suas raízes». Muitos anos depois outro poeta não apenas o admirou e apontou como exemplo. Su Shi (1037-1101) num poema admitiu «Vejo-me numa vida anterior sendo Yuanming, Muitas vezes em sonhos e pensamentos quando ligeiramente embriagado» e muitos outros depois o fizeram, poetas e pintores literatos.

Gu Zhengyi (c.1570-1620) terá pensado em Tao Yuanming, mas também no pintor Huang Gongwang (1269-1354) quando concebeu o rolo horizontal Regresso numa embarcação numa paisagem de Outono (tinta e cor sobre papel, 20 x 346 cm, vendida pela Chinaguardian em 2011).

Huang Gongwang na sua pintura de exílio voluntário Morada nas montanhas Fuchun feita durante três anos, entre 1347-50, aludia à mesma necessidade sentida pelos literatos de abandonar o mundo da «poeira vermelha». O pintor da dinastia Yuan era uma referência para os pintores da «escola de pintura» de Huating ou (Songjiang) fundada por Gu Zhengyi com o seu contemporâneo Dong Qichang. Desenrolando o rolo do pintor dos Ming nota-se no início uma área muito coberta de montanhas e no fim tal como no rolo de Huang Gongwang, muito espaço em branco, liubai, que dá sentido e equilibra o espaço e recorda que Tao partiu no Outono para ver a alegria da Primavera chegar, dos pássaros a voltar aos ninhos.