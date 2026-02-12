Dia dos Namorados | Orquestra de Macau traz concerto especial

É já este sábado que a Orquestra de Macau sobe ao palco do Broadway Theatre para um espectáculo que celebra o amor e, mais concretamente, o Dia dos Namorados. Trata-se de “Circo Sinfónico – Melodias de Filmes”, que conta com Tony Cheng-Te Yeh como maestro e uma performance especial do grupo “Cirque de la Symphonie”

Acontece este sábado o concerto intitulado “Circo Sinfónico – Melodias de Filmes”, protagonizado pela Orquestra de Macau (OM), e que decorre no Broadway Theatre, no Cotai. Com o intuito de celebrar o Dia dos Namorados, este espectáculo, apresentado a partir das 20h, traz não apenas música clássica, sob a batuta do maestro Tony Cheng-Te Yeh, como apresenta também uma performance especial dos “Cirque de la Symphonie”.

Segundo uma nota oficial sobre o concerto, esta promete ser “uma noite repleta de diversão num espectáculo que integra magia, palhaçada, mímica, malabarismo, dança, acrobacia e actuações aéreas com adereços circenses de todas as formas e tamanhos”.

No que respeita à música, a OM vai interpretar “temas populares do bailado, da ópera e até de Hollywood, cruzando géneros e atravessando séculos”. Segundo a organização, “cada número deste espectáculo promete encantar e inspirar, alternando entre demonstrações de força e resistência, e momentos de flexibilidade e leveza”.

O concerto é descrito como “uma das apresentações mais coloridas da OM nesta temporada”, apresentando-se “um desfile de maravilhas”.

Melodias em Março

Entretanto, foi também anunciado, para 3 de Março, outro concerto protagonizado pela OM, mas desta vez nas Ruínas de São Paulo. Trata-se de “Melodias Inesquecíveis nas Ruínas de São Paulo” que visa “celebrar o Festival das Lanternas com o público”.

No dia 3 de Março haverá duas sessões, uma às 18h e outra às 19h, ambas com entrada livre. Segundo uma nota do Instituto Cultural (IC), que promove o espectáculo, a batuta estará a cargo do maestro residente Liao Yuan-Yu, apresentando-se “uma selecção de peças festivas e obras populares chinesas para celebrar o Festival das Lanternas com os aficcionados da música”.

O IC explica que cada concerto terá a duração de 30 minutos, sendo que, no dia do espectáculo serão implementadas medidas de controlo do fluxo de pessoas dentro do local. Quando for atingida a lotação máxima, não será permitida a entrada de mais pessoas. Os espectadores podem também acompanhar a transmissão em directo dos concertos através de várias plataformas online.