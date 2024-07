A introdução da pintura moderna na China

A história da introdução da pintura ocidental na China começa em 1579 d.C., na dinastia Ming, quando missionários e mercadores para lá transportaram pinturas a óleo de índole religiosa e mercantil. Mais tarde, entre 1716 e 1766, o artista e jesuíta Giuseppe Castiglione, que serviu três imperadores chineses da corte Qing, concebeu uma pintura que sintetizava o realismo ocidental com técnicas chinesas. E os chineses da mesma corte, Ding Guangpeng丁觀鵬, Jin Tingbiao 金廷標, Leng Mei冷枚, Tang Dai唐岱, Zou Yigui鄒一桂, Jiang Tingxi蔣廷錫, Dong Bangda董邦達 e Qian Weicheng錢維城, incorporaram nas suas obras algumas técnicas ocidentais, como a perspectiva linear e o uso de sombras para sugerir volume.

No final da dinastia seguinte, a Qing, em 1902, o desenho de estilo ocidental tornou-se obrigatório em todas as escolas, desde o ensino primário até às faculdades e institutos técnicos. Em 1864, a Igreja Católica da Diocese de Xangai fundou um estúdio de arte que oferecia formação em pintura sacra. O estúdio funcionou durante mais de oitenta anos, tendo sido incorporado em 1903 na nova Université Aurore em Xujiahui (Ziccawei), nos arredores de Xangai. Depois da Revolução de 1911, os padres jesuítas que ensinavam na Université Aurore fundaram um instituto informal de arte no qual ministravam aulas de estilo europeu, principalmente pintura de paisagens e desenho a partir de moldes. Estudaram lá alguns artistas de renome como Ren Yi任頤 (ou Ren Bonian), Zhou Xiang e Zhang Chongren張充仁, que seria imortalizado por Hergé como colaborador e uma das personagens do álbum de banda desenhada das aventuras de Tintin, O Lótus Azul.

Em 1906, na Escola Normal Superior de Nanquim, inaugurou-se um departamento onde se ensinava pintura, principalmente à maneira europeia. A maior parte dos professores eram japoneses. No dealbar do séc. XX, os estudantes chineses começaram a deslocar-se para o exterior do país tendo em vista estudar arte ocidental. Foi através do Japão que esta foi transmitido à China. No Japão ensinavam-se as artes e as técnicas ocidentais desde a era Meiji e o impressionismo francês tinha sido adoptado, tornando-se mais decorativo e suave. Sem professores formados nos estilos europeus, a China teve também de contratar professores japoneses para a ensinar nas suas academias.

Embora o departamento de pintura europeia tivesse fechado portas em 1909, a Escola Normal Superior de Nanquim tornar-se-ia na Universidade Central Nacional, onde até 1949 floresceu um departamento de arte.

Em 1911, foi a vez da Escola Normal de Pequim abrir um departamento de arte. Em 1912, o professor Li Shutong inaugurou na Primeira Faculdade Normal do Zhejiang, em Hangzhou, um curso que se baseava no da Escola de Belas Artes de Tóquio. Contava com disciplinas como a história da arte ocidental, a prática de pintura ocidental e o desenho a partir do modelo masculino, algo inédito na China. Além disso, Li Shutong instigava os alunos a desenhar na natureza, um procedimento que também não era habitual na pintura chinesa tradicional.

Pouco depois de regressar do Japão, Zhou Xiang abriu uma escola em Xangai, a Escola de Pintura de Xangai (上海艺术院 Shanghai yishu yuan). Contava entre os seus alunos com um jovem abastado, Liu Haisu 刘海粟. No ano seguinte, na companhia de Wu Shiguang e de outros, Liu Haisu, de dezasseis anos, criou a Escola de Pintura e Belas-Artes de Xangai (上海图画美术院 Shanghai tuhua meishu yuan) com um programa dedicado à pintura ocidental. Trata-se da antecessora da Faculdade de Belas-Artes de Xangai. Em 1920, a escola mudou de nome para Escola de Belas-Artes de Xangai (上海美术学校 Shanghai meishu xuexiao), oferecendo cursos de pintura chinesa e ocidental. Com a Academia Xinhua de Belas Artes de Xangai (新华艺术专科学校) e a Academia de Belas-Artes de Hangzhou, tornou-se num dos três principais centros para o desenvolvimento da arte ocidental na China antes da Segunda Guerra Mundial.

Em 1914, Wu Shiguang inaugurou o Instituto de Arte Pictórica de Xangai e Gao Jianfu, que regressara do Japão, fundou em Guangdong a Escola de Arte Chun Shui. A Academia de Yan Wenliang abriu em 1923 em Suzhou, a Escola de Arte Xinhua de Wang Yachen em 1925, além da Academia de Arte Oriental de Xangai e da Universidade de Artes de Xangai e, em 1927, em Nanquim, o Departamento de Arte da Universidade Nacional Central.

Uma nova cultura

Aquando da fundação da República da China em 1912, Cai Yuanpei 蔡元培 (1868–1940) (Fig.3) foi nomeado para ministro da educação e tornou-se num reformador do sistema educacional. Era, de início, um letrado confucionista, tendo depois viajado até Paris e estudado filosofia, psicologia e história de arte em Berlim e Leipzig de 1907 a 1912. Como ministro, Cai Yuanpei começou de imediato a planear a nova educação artística e a criação de museus e galerias de arte. Contou para tanto com o apoio do escritor e ensaísta Lu Xun, recém-chegado do Japão, que ficou encarregado da secção cultural do seu gabinete de educação social.

Cai Yuanpei estava convencido de que só o realismo poderia salvar a pintura chinesa. E por que razão precisava a pintura chinesa de salvação? A extraordinária pintura chinesa tradicional a tinta sobre seda ou papel, amiúde monocromática, estava profundamente enraizada numa tradição e era praticada por letrados e pintores das academias imperiais. Com um propósito fundamentalmente ético e filosófico, não se baseava numa representação mimética da natureza. A perspectiva linear, a adopção de um ponto de vista, era descartada, e constatava-se uma ausência de sombreado ou sombras projectadas. Importava sobretudo o jogo do yin e do yang, do cheio e do vazio, do alto e do baixo, etc., evitando-se estados bem definidos e preferindo-se os processos, a natureza invisível. Almejava um efeito de totalidade e de harmonia e os assuntos violentos ou sensuais nunca eram abordados. No entanto, a partir de meados da dinastia Qing, esta pintura tradicional parecia ter estagnado e repetir-se a si própria, além de se mostrar completamente divorciada dos ares do tempo.

Cai Yuanpei defendia uma concepção tradicional de arte enquanto actividade ética e de compreensão da harmonia. Todavia, afirmava que os valores estéticos eram universais, o que abria espaço à promoção e aceitação da arte ocidental do início do séc. XX na China. Isto foi lido como um estímulo para que os artistas jovens fossem estudar a arte ocidental nos seus países de origem.

Em Setembro de 1915, na primeira edição da revista Nova juventude (xin qingnian), o editor e revolucionário Chen Duxiu apelou à juventude chinesa para que criasse uma nova cultura. Mas, no ano seguinte, Yuan Shikai tentou restaurar o antigo regime, tendo como consequência dez anos de caos e violência em que a China foi dilacerada por lutas entre senhores da guerra rivais. Também nasceu, porém, o Movimento Nova Cultura (新文化运动 xin wenhua yundong c. 1915-21). Tratou-se de uma iniciativa de intelectuais que pugnavam pela modernidade chinesa através da ocidentalização da cultura e da adopção da ciência e da democracia e concomitante abandono da tradição, do confucianismo e do chinês literário. Visava destruir a literatura afecta a uma minoria de aristocráticos e criar uma literatura simples e expressiva adoptada pelo povo; abandonar a literatura estereotipada clássica e lançar a nova literatura realista; evitar a literatura obscurantista do eremita e do recluso e promover uma “literatura proletária”, uma literatura popular de uma sociedade viva. Foi na sequência desta iniciativa que floresceu em 1919 um outro Movimento, conhecido como 4 de Maio (五四運動, wusi yundong).

Até 4 de maio, o slogan era “para os fundamentos estudar a China, para a aplicação prática estudar o Ocidente” (中學為體, 西學為用, Zhongxue weiti, xixue weiyong). Os intelectuais traduziram então esse slogan para a área da cultura e da pintura como “Introduzir a pintura ocidental, peneirar a pintura chinesa, combinar a pintura chinesa e a ocidental e criar uma pintura contemporânea”. Com o 4 de Maio, o desejo de viragem em relação à ocidentalização radicalizou-se. Liderado por estudantes, académicos e intelectuais que se posicionavam contra o imperialismo estrangeiro, reivindicava-se também o abandono dos valores tradicionais que se acreditava estarem na origem da estagnação e debilidade em que o país então se encontrava. E a revolução na literatura devia andar de mãos dadas com a revolução na pintura. Os almejados novos valores não eram apenas filosóficos e morais, mas também artísticos. No âmbito da pintura, associavam o realismo, uma importação do Ocidente, a um olhar científico, considerado moderno. Os artistas progressistas desejavam vê-lo implementado nas academias enquanto arte oficial do país, em substituição da pintura tradicional chinesa e dos seus valores, descritos como sendo essencialmente “espirituais” e, portanto, obsoletos e paralisantes.

Para legitimar esta campanha, Cai Yuanpei argumentou que a China tinha, na verdade, uma longa história de aprendizagem com as artes persa, grega, romana e, sobretudo, indiana; mais importante ainda, a China tinha assimilado todas essas culturas estrangeiras e criado com sucesso a sua própria identidade.

A facção de Xu Beihong

Nos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial, o número de estudantes que ia para a Europa estudar pintura europeia era escasso. O Japão, em especial Tóquio, era o destino preferido devido à proximidade com a China e ao menor custo envolvido. Inauguravam em Tóquio exposições de obras europeias impressionistas, pós-impressionistas, cubistas e fauvistas. Os estudantes passaram a deslocar-se também para a Europa, sobretudo para a França, depois da Primeira Guerra Mundial.

Alguns iam para a Bélgica e a Alemanha. Quando regressavam à China, montavam os seus próprios estúdios em Xangai e Hangzhou, inspirados nos ateliers parisienses. Dividiam-se em dois grupos distintos. Um grupo adoptava o academicismo europeu do pós-séc. XVIII, favorecendo o realismo e o naturalismo. Era o caso de Xu Beihong. E o outro grupo perseguia vários estilos modernos. Era o caso de Liu Haisu, Lin Fengmian, Wu Dayu, Pang Xunqin, Wang Jiyuan e Pan Yuliang, a primeira mulher, aluna de Liu Haisu em Xangai, que foi estudar para Paris, em 1921.

Com Xu Beihong à cabeça, o primeiro grupo tornar-se-ia preponderante na China. Com efeito, Xu Beihong (徐悲鴻, 1895-1953) viria a tornar-se na figura mais influente na educação artística chinesa do séc. XX. Dedicou-se à pintura tradicional desde a infância e, aos vinte e quatro anos, prosseguiu estudos no Japão, em Paris (1921) e em Berlim. Mas a pintura ocidental posterior a 1880 nunca o interessou. Nos anos 1930, deslocou-se à URSS e constatou que havia muito em comum entre o realismo soviético e o naturalismo francês. Via o desenho e a forma como a base da pintura e dominava a técnica académica com competência, sendo ainda hábil no seu ensino. Pintava então retratos e composições românticas, como raparigas a tocar flauta sob a lua.

Regressado à China depois da sua estadia pela França e Alemanha, Xu Beihong elaborou composições de figuras retiradas de episódios heróicos chineses. Todavia, não obstante a temática ser chinesa, adoptava a pintura académica francesa do final do séc. XIX, e fazia-o de um modo convencional e pesado, como em Tianheng e os seus quinhentos seguidores, de 1930. Também retomou o pincel chinês e, além de se dedicar a temas convencionais de guohua, experimentou combinar a técnica tradicional do pincel com o desenho realista da figura humana que aprendera em Paris, como em Jiufang gao, de 1930, que retrata um lenhador do período dos Reinos Combatentes cujo dom para avaliar cavalos era lendário e Trata-se da primeira obra em que exibiu a sua mestria em pintar cavalos. A pintura de cavalos granjear-lhe-ia no futuro fama a nível mundial. O velho tonto remove montanhas, de 1940, ainda segue a mesma fórmula.

Em 1929, um colega de Xu Beihong da Universidade Central, Li Yishi, fazia eco das opiniões daquele: “Ainda mantenho a opinião de que Cézanne e Matisse não devem ser promovidos na China. Isto acontece porque os chineses têm vivido num estado de confusão espiritual desde há mais de vinte anos e, dada a situação actual do país, devíamos usar o poder da arte para aliviar as mentes e dar conforto aos corações. Se obras como as de Cézanne e Matisse se tornarem populares na China, desse modo agitando a população, tenho a certeza de que as consequências serão graves para a sociedade!”

Mais tarde, em 1940, Xu Beihong desenvolveu um estilo sintético que combinava o estilo narrativo europeu realista com técnicas chinesas, caso de Yu Gong Remove as Montanhas, em vários sentidos uma obra falhada, mas que foi então muito aclamada.

Com a fundação da República Popular em 1949, e sendo reconhecido como o Mestre entre os Realistas, Xu Beihong subiu ao cargo de primeiro director da Academia Central de Belas Artes de Pequim (1949-1953), a principal universidade de Belas-Artes do país. Foi ainda nomeado presidente da Associação de Artistas. De 1949 e até 1953, data da sua morte, Xu Beihong instaurou o realismo como única arte oficial no país. A Academia Central de Pequim tornou-se então na academia de arte mais conservadora e mais prestigiosa da China, o bastião artístico do regime onde a ideologia comunista se conjugava com a técnica realista soviética.

A facção de Lin Fengmian 林风眠 e Liu Haisu 刘海粟

Quanto ao grupo que seguia as escolas europeias de arte moderna, como o fauvismo e o surrealismo, era chefiado por Liu Haisu (1896-1994), que fundara a Escola de Belas-Artes de Xangai e fora o primeiro a encorajar a pintura de nus numa sociedade onde isso era considerado um escândalo, e ainda por Lin Fengmian (1900-1991).

Liu Haisu, tal como Xu Beihong, pintava com grande aptidão com o pincel chinês, sob a influência de Dong Qichang e Shitao, antes de se dedicar à pintura a óleo. Mais tarde, teve oportunidade de viajar extensamente pela Europa. Ao regressar à China em 1936, escreveu em defesa de Cézanne, van Gogh e Matisse, atacando aqueles que os condenavam, em especial Xu Beihong.

Liu Haisu alimentava uma paixão ardente por Van Gogh, e isso é visível, por exemplo, em Comboio Expresso, de 1929, e nos seus girassóis. Por outro lado, a influência de Monet é óbvia em A Frente Ocidental de Notre Dame e As Casas do Parlamento. Com o tempo, criou o seu próprio estilo pós-impressionista e manteve-se a ele fiel durante os cinquenta anos seguintes.

Após a Libertação, Liu Haisu tornou-se professor e foi director do que hoje é a Academia de Belas Artes de Nanquim. Criou um número considerável de obras na década de 1950 e início da década de 1960. Foi poupado a vexames e à prisão no início da Revolução Cultural. Todavia, os Guardas Vermelhos descobriram uma crítica sua à actuação de Jiang Qing num filme, quando era actriz em Xangai. Jiang Qing era, à época, não só a mulher de Mao Zedong, mas uma voz com poder, em especial na esfera cultural. Liu Haisu foi então acusado de ser um inimigo da Revolução Cultural e confinaram-no a prisão domiciliária. Como sofreu um derrame, porém, a sua pena foi breve e já se encontrava de novo a pintar em 1970. As suas últimas pinturas de Huangshan, A Montanha Amarela, testemunham o amadurecimento do seu estilo, que não é nem ocidental nem puramente chinês e se revelou demasiado individual para fazer escola.

Lin Fengmian também defendia a liberdade e a auto-expressão, assim como o estudo das técnicas tanto ocidentais como chinesas. Estudou na École Supérieur des Beaux-arts de Paris, para onde partiu em 1918, e ainda em Berlim. Adoptou Matisse como modelo. Regressado da Europa, em 1926, tornou-se no diretor da Escola Nacional de Belas-Artes de Pequim e, incitado por Cao Yuanpei, formou o Colégio Nacional das Artes de Hangzhou (a futura Academia das Artes de Hangzhou), onde artistas que tinham estudado em França ensinavam pintura francesa. No Grande Encontro de Arte de Pequim de 1927, num discurso inflamado, vociferou contra aquilo em que acreditava que a pintura tradicional chinesa se tinha tornado. Acusava-a de ser uma mera cópia, elitista e anti-social, recorrendo a critérios das artes visuais ocidentais para a julgar:

Abaixo a tradição da cópia!

Abaixo a arte da minoria aristocrática!

Abaixo a arte anti-social divorciada das massas!

Viva a arte criativa que representa os tempos!

Viva a arte que pode ser compartilhada com todas as pessoas!

Viva a arte do povo que está na encruzilhada! (citado em Sullivan 1996, 44)

Ironicamente, Lin Fengmian acabou por abandonar a pintura a óleo e retomar o pincel chinês e, embora a sua linguagem permanecesse contemporânea, aproximou-se dos ideais dos pintores letrados chineses. Numa pintura de patos-mandarim da década de 1930, as duas aves são representadas de maneira semi-ocidental, estilizada, sendo os lótus circundantes mais chineses. Também pintou duas obras onde tentou expressar o seu desespero perante o estado em que a China se encontrava, Humanidade e Tristeza, um memorial aos cidadãos de Xangai mortos em 1932. Quase todos os primeiros trabalhos deste prolífico artista se perderam, porém, tendo sido destruídos durante a invasão japonesa e a Revolução Cultural. Sobrevivem apenas reproduções de má qualidade em antigas revistas de arte chinesas.

As sociedades artísticas

Na década de 1930, a área de Xangai contava com mais de trinta artistas formados no estrangeiro. Este grupo de artistas formaram sociedades para apresentar a arte ocidental moderna ao público e fomentar o gosto por ela. Deram origem às chamadas “escola francesa” e “escola japonesa” que tiveram um efeito de longo alcance no desenvolvimento subsequente da pintura a óleo na China. Os artistas educados em França que seguiam os estilos modernistas europeus de Matisse, Modigliani, Cézanne, fauvismo, pós-impressionismo, etc., criaram organizações como a Sociedade de Pintura Oriental (东方画会Dongfang Huahui) e a Sociedade do Cavalo Celestial (天马会Tianmahui). As suas escolas, como a Faculdade de Belas Artes de Xangai e a Faculdade de Arte Xinhua, localizavam-se na Concessão Francesa, no lado oeste de Xangai.

Aqueles que tinham estudado no Japão, a “escola nipónica”, formaram a Sociedade de Pintura do Ganso Branco (白鹅画会Bai e huahui) e a Sociedade Contemporânea de Belas-Artes (时代美术社Shidai meishu she) na área japonesa de Hongkou e Jiangwan, no norte do rio Suzhou.

Formaram-se ainda outros grupos com base na partilha de ideais artísticos. Um dos mais notórios foi a Sociedade Grande Vaga (決瀾社Juelan she), formada em 1931 por Pang Xuqin, Chen Chengbo, Zhou Duo, Zeng Zhiliang, Ni Yide e, mais tarde, Lin Fengmian (Fig.9). Alguns tinham estudado em Tóquio e outros em Paris. Adoptavam o fauvismo, o simbolismo, o cubismo, o futurismo, o abstracionismo, o expressionismo, etc., e reivindicavam “um mundo de formas puras”. Todavia, não conseguiram concretizar os objectivos do seu manifesto. Esta sociedade organizou apenas quatro exposições.

Além de Xangai, Guangdong também abraçou o movimento modernista e aí se formou a Associação Independente de Arte Chinesa (中华独立美术协会, Zhonghua Duli Meishu Xiehui).

Atribui-se a introdução na China, nomeadamente em Guangdong, do estilo nihonga (日本畫, caracterizado pela fusão da arte japonesa com a arte ocidental) aos irmãos Gao Qifeng (高奇峰1879-1951) e Gao Jianfu (高劍父1889-1933), que tinham estudado no Japão, assim como a Chen Shuren (陳樹人1876–1923). Fundaram a escola Lingnan, berço de um novo estilo de pintura chinesa, a Nova Pintura Nacional (新国画 xin guohua). Os irmãos abriram também uma livraria em Xangai em 1912, a Shenmei Shuguan (Livraria de Estética). Gao Jianfu fundou ainda uma importante revista dedicada a promover essas novas formas de arte e ideias sociais e políticas “modernas” e “progressistas”, a Zhenxiang huabao (真相畫報), publicada em Xangai nos anos 1912-13. A revista pugnava por uma síntese de realismo ocidental com técnicas chinesas e serviria de modelo para outras que seriam publicadas mais tarde, como a Beiyang huabao (北洋画报1926-37), a Shidai (时代1929-36) e a Meishu shenghuo (美术生活1934-37).

Estes três artistas almejavam uma nova arte chinesa que fosse uma síntese do Oriente e do Ocidente. Gao Jianfu pintava sobretudo flores, plantas e gramíneas numa versão pessoalizada da pintura letrada chinesa e, por vezes, paisagens inspiradas na tradição de Tang Yin e Lan Ying. Trata-se de obras de síntese, com um acabamento liso e efeitos sfumato. Gao Qifeng manteve-se mais fiel à nihonga do que o irmão.

Gao Qifeng explicou: “Comecei a estudar arte ocidental, a prestar especial atenção à pintura de retratos, à luz e à sombra, à perspectiva, etc., aos traços magistrais da caneta, composição, tinta, colorido, fundo inspirador, romance poético, etc. Em suma, tentei reter o que havia de requintado na arte da pintura chinesa e, ao mesmo tempo, adoptar os melhores métodos de composição que as escolas de arte do mundo tinham para oferecer, fundindo assim o Oriente e o Ocidente num todo harmonioso.” Mas Gao Qifeng era um universalista, não se limitava apenas à arte ocidental: “Creio que não devíamos absorver apenas elementos da pintura ocidental. Se há pontos positivos na pintura indiana, na pintura egípcia, na pintura persa ou nas obras-primas de outros países, devíamos abraçá-los todos também como nutrição para a nossa pintura chinesa.”

A tradicional missão moral da pintura chinesa estava igualmente presente na escola de Lingnan. Segundo Gao Qifeng, o estudante de arte devia tentar adoptar um ponto de vista elevado e imaginar-se encarregado de uma missão altruísta que tomasse em consideração as misérias e aflições dos seus semelhantes como se fossem suas. As obras de arte deveriam visar uma melhoria da natureza humana e trazer melhorias à sociedade em geral. A área de influência desta escola de Lingnan, contudo, foi sempre limitada, com pouca ou nenhuma expressão fora de Guangdong. Além disso, estava ainda nos seus primórdios quando surgiram grandes ondas de sentimento anti-japonês (Fig.12).

O insucesso dos vanguardistas

A arte de influência ocidental desta primeira vanguarda – pós-impressionismo, cubismo, fauvismo, surrealismo, dadá – nunca foi bem recebida e os artistas chineses que a tinham adoptado também não obtiveram grande sucesso. A Exposição Nacional de Arte oficial que se realizou em Xangai em 1929 e que a apresentava ao público recebeu críticas ambivalentes. E a exposição NOVA de 1935 da Associação de Arte Independente da China, que expunha obras fauvistas e surrealistas de artistas chineses, japoneses e de outras nacionalidades, foi criticada a tal ponto pela maioria da imprensa que acabou por ser encerrada.

Os obstáculos com que a arte ocidental moderna se deparava na China de então eram muitos: a ausência de professores competentes, com raras excepções; a brevidade do estudo da visão e das técnicas ocidentais; um público desinformado, sem galerias de arte ou colecções permanentes de arte moderna; a ausência quase total de críticos qualificados; a escassez de coleccionadores de pintura a óleo; o preço das tintas a óleo e das telas que era muito mais elevado do que a tinta e o papel chineses. As criações cubistas, o fauvistas e outras da escola de Paris restringiam-se a um grupo de intelectuais da Concessão Francesa de Xangai. Com efeito, o movimento estava centrado em Xangai, Nanquim, Pequim, Hangzhou e Cantão e não conseguiu atingir nem as massas populares nem os novos-ricos.

A tarefa de encontrar uma pintura que não só fundisse a tradição chinesa e a nova arte da Europa, como a tornasse relevante para a cena contemporânea na China, era um desafio demasiado grande para os artistas de então. A maioria apenas conseguia imitar estilos ocidentais que entendia mal. Além disso, alguns artistas e críticos começaram a perceber que, enquanto a arte chinesa se deslocava para o Ocidente, a arte ocidental moderna se deslocava para o Oriente. O pintor Tao Lengyue escreveu em 1932 que o Pós-Impressionismo começava “a afastar-se da escravidão da representação realista em direção à expressão de uma ideia [xieyi]”. E o escritor Zong Baihua notou que a arte ocidental estava a descobrir o sentido chinês de espaço. E, em 1926, também Pan Tianshou comentou que a pintura europeia “tendia para o gosto espiritual do Oriente”.

Enquanto tudo isto se passava no âmbito da pintura moderna, a influência do movimento literário proletário e da pintura realista crescia. Com a ajuda do escritor Lu Xun (Fig.13), o movimento realista russo chegou à China em 1928. Muitos dos jovens artistas e escritores, como Lu Xun, que foi instrumental na introdução de xilogravuras europeias na China, seguiam as teorias marxistas-leninistas sobre arte, opondo-se à arte pela arte e à arte como expressão pessoal. E assim, mais uma vez, o realismo recebia os favores dos intelectuais e reformistas políticos. O realismo e o naturalismo prestavam-se muito mais facilmente à instrumentalização política, uma vez que eram compreendidos por todos os estratos sociais. As correntes modernistas e formalistas, pelo contrário, eram difíceis de entender e apresentavam uma aura demasiado individualista e burguesa. O insucesso dos vanguardistas de então talvez se deva, portanto, entre outros factores, aos incessantes tumultos sociais que percorreram a China na década de 1930. Os artistas sentiam-se atraídos sobretudo por uma arte que adoptava uma função política e social. A escolha do realismo por Xu Beihong poderá ter estado em maior acordo com o contexto da China daquela época. E mesmo muitos pintores modernistas acabaram por acreditar que a sua função era transmitir o ar do tempo.

Nos anos 1940, o público das grandes cidades já não estranhava os estilos modernistas e o desenho de nus deixara de ser proibido. A imprensa popular também já não vilipendiava a arte moderna. Em Xangai, principalmente, uma nova geração de pintores que dominavam completamente os estilos modernistas, como Yang Taiyang, Yang Qiuren e Qian Xindou. atingiu a maturidade nos anos de guerra, embora só conhecessem Paris através de livros e revistas. Mas também estes artistas não conseguiram ir além de conjugar estilos e não criaram nada de significativo, com a excepção de um ex-aluno de Lin Fengmian, hoje mundialmente famoso, Zhao Wuji (Zao Wou-ki). Natural de Pequim, Zhao Wuji conseguiu criar uma arte autónoma, livre do peso das tradições tanto ocidental como oriental, deixando transparecer, porém, uma identidade chinesa.

Quando o fim da Segunda Guerra Mundial se aproximava, a pintura a óleo tornou-se popular e o número de estudantes de arte começou a aumentar. A migração para a Europa e os Estados Unidos foi retomada. Muitos artistas, em especial os comunistas, mantiveram-se fiéis ao realismo proletário, mas outros devotaram-se ao modernismo. Uma segunda geração mais competente na tradição europeia regressou então à China. Para alguns deles, adquirir a difícil mestria numa arte estrangeira significava apenas enriquecer o seu vocabulário técnico e alargar a sua visão, permanecendo chineses. Todavia, tudo mudou quando o final da década se aproximou e Mao Zedong fundou a república Popular da China no dia 1 de Outubro de 1949.

O triunfo do realismo revolucionário

Alguns anos antes, em 1942, publicaram-se os discursos de Mao, Intervenções nos colóquios sobre literatura e arte de Yan’an (在延安文艺座谈会上的讲话), onde defendia que a arte deve servir fins políticos e entreter e edificar as massas populares (Fig.14). Tornar-se-iam no guia ideológico para muitos artistas e escritores.

Em Julho de 1949, no discurso de abertura do Congresso Nacional dos Trabalhadores da Literatura e da Arte, um teórico literário e pensador marxista, Zhou Yang, informou acerca do tipo de arte que se desejava para a nova China: obras da tradição popular, ricas em estilo e sabor chineses, como as imagens de Ano Novo, os recortes de papel e as xilogravuras realistas de Gu Yuan, Yan Han e Li Qun, que eram todos homens do Partido, além dos desenhos animados de Hua Junwu e Cai Ruohong. E acrescentou que também se devia respeitar e aprender todas as formas tradicionais chinesas e estrangeiras, em especial a literatura e a arte soviéticas socialistas.

O modernismo ocidental ficava excluído desta proposta e os artistas que a ele se tinham dedicado começaram a sentir pressão para se reformularem. Com a instauração da República Popular da China em 1949, a totalidade de galerias, museus e exposições ficaram sob controlo estatal e os artistas passaram a ser considerados como trabalhadores que deviam servir o povo. O modernismo deixou de ser ensinado nas escolas e academias de arte, acabando por ficar completamente esquecido.

O método soviético de Chistyakov (Pavel Chistyakov, 1832-1919) (Fig.15), que descendia em linha direta da tradição renascentista, favorecendo a observação directa combinada com o estudo da ciência, torna-se oficial no ensino do desenho, substituindo o realismo francês predominante até então. Trata-se de um método de ensino de desenho realista descrito como “científico” e “objectivo”. Os artistas chineses adaptavam-se facilmente ao ensino de desenho do tipo renascentista. Isso já sucedera com os artistas enviados para Paris para aprender a arte “científica” do ocidente. Talvez possa ser explicado porque o método do Renascimento, o realismo francês, o método realista de Chistyakov e o próprio ensino da arte tradicional chinesa do pincel dão grande importância ao domínio técnico.

O método de Chistyakov dava à figura humana e à sua anatomia o lugar central, assim como à representação ilusória da tri-dimensionalidade, da perspectiva linear, do volume e não do contorno (que é bi-dimensional). Uma vez que o enfoque recai sobre o objecto, a emoção do artista não deve transparecer, nem se deve desenvolver um “estilo” pessoal. Na aprendizagem do desenho deve avançar-se do todo para as partes e das partes para o todo, descurando pormenores irrelevantes, de modo a enfatizar as características principais. Há tarefas de longa-duração e de curta-duração. As tarefas de longa-duração incluem, em primeiro lugar, o estudo das formas geométricas; em segundo lugar, da natureza morta; em terceiro lugar, de cenas interiores; em quarto lugar, da figura humana, começando com o retrato e acabando com a figura em movimento. As tarefas de curta duração, a que os alunos se dedicam depois das de longa-duração, incluem o esboço rápido e ainda o desenho de memória e de imaginação. Os resultados apresentam grande uniformidade, pois o realismo é um movimento sem estilo, que recusa a expressividade e pretende (se o consegue é outra história…) mostrar as coisas “tal como são”.

Entre 1954 e 1957, o pintor Konstantin M. Maksimov (1913 – 1994) deslocou-se a Pequim para ministrar um curso de formação na Academia Central sobre pintura a óleo realista soviética. As suas aulas foram extremamente populares e marcaram toda uma geração de artistas chineses, a Escola Maksimov. Conhecido como o “Rembrandt Russo”, ainda hoje é apreciado na China.

Por essa altura, em meados dos anos 1950, Mao Zedong escrevia:

Deixar que uma centena de flores desabrochem e que uma centena de escolas de pensamento rivalizem é promover o desenvolvimento nas artes e nas ciências, é promover o desenvolvimento de uma cultura socialista florescente. Diferentes formas e estilos de arte podem desenvolver-se livremente, diferentes escolas de pensamento científico podem debater livremente. (Obras seleccionadas de Mao Zedong)

Mas a verdade é que havia então apenas uma flor a desabrochar livremente: o realismo revolucionário. O estilo tradicional e os artistas que nele trabalhavam também foram tolerados na década de 1950 e até meados da década de 1960, ao contrário do que sucedia em relação à arte moderna. As suas paisagens, todavia, passaram a apresentar algo como uma bandeirinha vermelha a flutuar algures ou breves sinais de industrialização, de modo a agradar ao novo regime. Os artistas tinham, pois, duas opções: ou realismo revolucionário ou guohua revolucionário, a pintura a pincel e tinta tradicional dos letrados que celebrava as conquistas da Revolução.

Quanto ao realismo revolucionário da era de Mao (革命现实主义 geming xianshi zhuyi) tinha por objectivo educar as massas na ideologia maoísta e consistia numa combinação de realismo social de tipo soviético com tradições do folclore chinês.

A arte da Revolução Cultural

O realismo revolucionário da era de Mao foi assumindo diversas tendências ao longo das décadas de 1950 a 1970, resumidas nas palavras de ordem “Sublime, Grandioso, Perfeito” (高大全) e “Vermelho, Brilhante, Reluzente” (红光亮). Durante a Grande Revolução Cultural de 1966-76 (文化大革命 wenhua dageming), sobretudo durante o seu período mais violento de quatro anos (1966-1970), as aulas cessaram. Professores e alunos encontravam-se retidos em sessões de crítica e de denúncias em massa. As revistas e jornais de arte deixaram de circular. Foi lançada a Campanha de Destruição das Quatro Velharias (四旧 sijiu), ou seja, os Velhos Costumes, Culturas, Hábitos e Ideias. Na esfera da arte e da cultura, sobre a qual detinha grande poder Jiang Qing, a mulher de Mao, implementou-se a criação de uma pintura realista revolucionária rubra. Embora apresente tons sóbrios, a pintura a óleo de 1967 da autoria do então muito jovem Liu Chunhua (刘春华, 1944 -), Mao dirige-se a Anyuan, é característica deste período. Recebeu enorme aclamação, desde logo da parte de Jiang Qing, e foi reproduzida e difundida por todo o país (Fig.16). O Presidente Mao inspecciona aldeias em Guangdong, de Chen Yanning (1971), foi também das mais ovacionadas.

Nas Academias oficiais, este estado de coisas prolongou-se para lá da morte do Grande Timoneiro em 1976 e do subsequente desmantelamento do Bando dos Quatro. Quando as escolas de arte reabriram no final da década de setenta, e apesar das relações sino-soviéticas se terem degradado desde inícios da década anterior, o método de Chistyakov foi considerado preferível à pintura tradicional “feudal” e ao realismo francês “burguês”.

Mas os ares da mudança já se faziam sentir.

