As grandes conquistas científico-tecnológicas dos chineses – Parte I

Por Cláudia Ribeiro

1.Introdução

No Ocidente, atribui-se geralmente a reputação de excelência da civilização chinesa à sua ‘sabedoria’ (reservando-se apenas para o pensamento ocidental o termo ‘filosofia’), à sua literatura e poesia, às suas variadas artes visuais, havendo quem reconheça ainda a sua precocidade na reflexão moral, na sociologia, na crítica histórica e na teorização estética.

Todavia, exceptuando as “Quatro Grandes Invenções Chineses”, raramente se menciona a sua ciência e tecnologia, que não são sequer ensinadas nas escolas. Isto sucede apesar de existirem publicações notáveis em língua inglesa e demais línguas europeias acerca do brilhantismo da história da ciência e da tecnologia chinesas, a começar pelo ciclópico Science and Civilization of China (1954-até ao presente), de Joseph Needham. Deve-se tal relutância a uma determinada concepção ocidental de ciência que emergiu no séc. XIX, época em que se consolidavam os grandes impérios coloniais da Europa e em que a história da ciência enquanto disciplina se formou.

Essa concepção, que ainda hoje vigora, promove a ideia de que toda a ciência digna desse nome nasceu na Europa a partir da chamada Revolução Científica dos sécs. XVI e XVII e é a marca distintiva da superioridade da sua civilização, excluindo da mesma esfera todas as outras civilizações da Terra, como a chinesa, a árabe, a indiana e as pré-colombianas.

Ora, há que ter consciência de que essa concepção de ciência não é, ela própria, científica. Na melhor das hipóteses, é uma concepção filosófica, legítima mas questionável, que resulta da visão da história da ciência como uma adição de estados descontínuos e não como um processo contínuo. Na pior das hipóteses, é uma concepção meramente ideológica assente numa agenda oculta que visa incrementar o mito da supremacia ocidental. Mas aqueles que recusam tanto essa posição filosófica como essa ideologia injusta podem afirmar que, se a ciência é feita sobre os ombros de gigantes, segundo a fraseologia de Bernardo de Chartres (séc. XII) retomada por Newton em 1675, esses gigantes tiveram, bastas vezes, feições chinesas.

Um caso paradigmático é o de Francis Bacon (1561-1626), considerado um dos fundadores da Revolução Científica que assinalou a emergência da ciência moderna. Para Bacon, o conhecimento sob a forma empírica de inovações mecânicas e tecnológicas era a força propulsora do desenvolvimento humano.

Na obra Novum Organum (1620), Bacon afirmou que, de entre todas as invenções humanas, três havia cuja contribuição para o advento do mundo moderno não tinha rival, acrescentando que a sua origem era, todavia, anónima e obscura. Tratava-se da pólvora, da bússola magnética e do papel e da imprensa que, sabe-se hoje, são invenções chinesas. Devido àquela afirmação de Bacon, a que se juntaram afirmações posteriores de Joseph Edkins (1823- 1905), sinólogo e missionário protestante inglês na China, e de Joseph Needham (1900-1995), bioquímico e historiador das ciências inglês, o Ocidente acabou por criar o epíteto “As Quatro Grandes Invenções Chinesas”, exportando-o para todo o mundo, inclusivamente para a própria China (四大发明 si da faming).

No entanto, poder-se-ia com justeza e facilidade acrescentar-se pelo menos mais uma vintena de Grandes Invenções Chinesas, várias delas decisivas para o advento da Revolução Científica. Joseph Needham elaborou uma lista de 26 tecnologias inventadas pelos chineses que foram transmitidas ao Ocidente.

É provável que se trate apenas da ponta do iceberg, uma vez que, quanto mais se recua atrás no tempo, mais difícil é traçar a origem de um dado conhecimento. Contudo, como o tempo que decorre entre as invenções chinesas e o seu surgimento no Ocidente é em geral muito longo, não é difícil imaginar que tenham conseguido percorrer entretanto enormes distâncias.

Assim, e dada a precocidade científico-tecnológica do antigo Império Celeste, não será demasiado ousado supor que existirão muitas mais invenções cuja origem se desconhece ou cuja origem seja atribuída ao Ocidente quando, na verdade, a origem será chinesa. Certo é que, depois de o Império Romano ter notícia acerca da civilização chinesa, o conhecimento ocidental acerca dela se atrasou e desacelerou com a interrupção de contactos na Idade Média e pode, ainda hoje, ser considerado deficiente.

O desenvolvimento científico-tecnológico da China não teve paralelo em todo o mundo até ao séc. XV. Eram seus os navios mais rápidos, as sedas mais preciosas, a agricultura mais sofisticada. Para além disso, arquivistas natos, os chineses compilavam todas as suas invenções e descobertas em tratados, compêndios e enciclopédias por vezes gigantescas como, para o caso da medicina, o Nei Jing (内經), também conhecido como O Clássico de Medicina Interna do Imperador Amarelo, redigido entre 445 e 221 a. C.; o Mo Jing, sobre física, óptica, magnetismo, acústica, datado de entre os séc. IV e II a. C.; o Sancai Tuhui (三才圖會), ou Colecção de Ilustrações dos Três Reinos (céu, terra e homem), de 1609, publicado por Wan Qi e Wang Siyi na dinastia Ming (1368-1644) com artigos versando sobre astronomia, biologia e geografia. Sobre tecnologia militar, publicou-se em 1044 o Wujing Zongyao (武經總要), de Zeng Gongliang, Ding Du e Wang Weide, entre outros. Sobre ciências físicas e procedimentos técnicos, surgiu em 1086 o Mengxi Bitan (夢溪筆談, Ensaios do Ribeiro dos Sonhos), de Shen Kuo, onde este descreve os princípios de erosão, soerguimento e sedimentação que são a base das ciências da Terra. E sobre matemática, publicou-se em 1247 o Shushu Jiuzhang (数书九章 Tratado de Matemática em Nove Secções), de Qin Jiushao.

Em 1313, pelo pincel de Wang Zhen, deu-se à estampa o Nong Shu (農書, O Livro da Agricultura). Em 1403 publicou-se a Yongle Dadian ou Enciclopédia da Era Yongle, que contava com 22 877 rolos de manuscritos dos quais sobreviveram cerca de 3% depois de 1644. No séc. XVII surgiu o Tiangong Kaiwu (天工開物, A Exploração dos Trabalhos da Natureza), de 1637, onde o autor, Song Yingxing, descrevia as técnicas coevas utilizadas na exploração mineira, na metalurgia, na indústria têxtil, na construção naval, na química, na hidráulica, na tecnologia militar e na agricultura.

O mundo moderno é sem dúvida fruto de correntes de informação entre o Oriente e o Ocidente que atravessaram as vastidões da Eurásia e as rotas marítimas ao longo de milénios. Se hoje se pode contar com uma agricultura e construção naval modernas, uma indústria do gás e do petróleo, observatórios astronómicos modernos, matemática decimal, foguetes multiestágios, relógios mecânicos, armas de fogo, minas subaquáticas, gás tóxico, para-quedas, a impressão e o protótipo do motor a vapor, deve-se isso à China e às viagens do conhecimento.

2. Agricultura

Na esfera da agricultura, os chineses cedo revelaram um génio com que poucos podiam rivalizar. Desde 1400 a. C. que faziam várias colheitas por ano. Em 500 a.C. já tinham percebido o ciclo da água, ou seja, o itinerário que a água percorre desde as nuvens até à chuva, aos rios e ao oceano e de regresso às nuvens.

Na Europa, tal só aconteceu com Edmund Halley no final de 1600 d.C. Além disso, já plantavam sementes individuais em fileiras em vez de as espalharem aleatoriamente pelos campos. Já capinavam as ervas daninhas e já recorriam ao estrume de animais como fertilizante, avanços que só no séc. XVIII teriam lugar na Europa. No séc. II a.C., perceberam que enfiando uma haste num ângulo recto em relação à lateral de uma roda se obtinha uma manivela, que aplicaram na sua máquina de joeirar rotativa, aos moinhos, aos carretos de poços e à maquinaria associada ao fabrico de seda. Os antigos egípcios tinham inventado uma manivela oblíqua em 2500 a. C, mas a ideia só ocorreu aos ocidentais onze séculos depois. Não é de admirar que tenham sido os chineses também a inventar o carreto de pesca no séc. III d.C.

Ainda no séc. II a. C., os chineses inventaram a semeadora de linhas múltiplas, abandonando o método manual de semear que resultava num crescimento desigual e não evitava desperdícios. Na Europa, a primeira semeadora recebeu uma patente apenas em 1566 d.C., pela mão de Camillo Torello.

Em 90 d.C., os chineses inventaram um dispositivo para peneirar o grão que recorria a um ventilador rotativo capaz de o separar do joio. E, num livro datado de 530 d.C., encontra-se a descrição do essencial acerca da máquina a vapor. Tratava-se de uma máquina de peneirar e agitar farinha que era movida a água e operava de modo inverso à máquina a vapor posterior: em vez de ser o pistão da máquina a trabalhar as rodas do veículo, no caso chinês era água corrente que alimentava os pistões que accionavam as rodas do veículo. Só não inventarem o virabrequim, porque não lhes fazia falta.

Antes da nossa era, já conheciam os poços artesianos, quando na Europa só em 1126 d.C. se perfurou o primeiro. Em 271 d.C., Wang Chong fez a primeira referência conhecida à bomba de corrente, um método de levantar água de rios ou lagos na sua obra multitemática Lun hêng (論衡).

Os chineses faziam cerveja mil anos antes dos árabes, como ficou patente com a descoberta de 2013 de uma cerâmica de 9 000 anos que revelava a presença de álcool. Na China antiga, consumia-se cerveja com um teor alcoólico de 4% a 5% desde, pelo menos, a dinastia Shang (1600 a.C.–1046 a.C.). O botânico Li Shizhen na sua obra Bencao gang mu (本草纲目, A Grande Farmacopeia), de 1578 d.C., descreveu claramente a maneira de destilar vinho em aguardente, uma técnica conhecida pelos chineses desde o séc. VII. O Bencao gang mu descreve mais de 1 000 plantas e outros tantos animais, além de 8000 usos medicinais a eles associados.

Em 100 d. C., os chineses descobriram que as flores de crisântemo, uma vez secas e reduzidas a pó, podiam ser usadas para matar insectos, ou seja, fabricaram o primeiro insecticida do mundo. O ingrediente activo, o piteiro, ainda hoje é usado, sobretudo no cultivo de hortaliças, dado ser biodegradável e inofensivo para os mamíferos. E desde o séc. VII a.C. que fumigavam as casas para as livrar das pragas e, mais tarde, com a sua invenção do papel, os livros para os livrar de traças.

Desde pelo menos o séc. I a. C. que os chineses utilizavam a bomba de corrente de baldes quadrada, apetrecho que viria a disseminar-se pelo mundo inteiro. Consiste numa corrente contínua de baldes quadrados capazes de elevar grandes quantidades de água ou de terra a um nível superior de altura. Esta depende da robustez da máquina e da maneira como os baldes foram projectados para evitar desperdícios.

Por volta de 100 d. C., descobriram ainda que os cavalos podem ser atrelados um à frente do outro, o que permitia o transporte de cargas mais pesadas e a travessia de ruas estreitas. Esta disposição dos cavalos só se tornou comum na Europa na Idade Média. Cem anos mais tarde, em 200 d.C., os chineses inventaram o balancim de carroça, uma barra articulada à qual dois bois são atrelados e que distribui a força uniformemente através das ligações, permitindo que os animais façam deslocar a viatura em conjunto.

O balancim foi reinventado no Ocidente no séc. XI para uso com cavalos. A propósito de cavalos, também foram os chineses que inventaram os estribos. A representação mais antiga conhecida de um estribo foi feita na China em 302 d.C. Trata-se de um estribo de montagem, de um lado da sela, e não de um par de estribos de montaria. Estes estariam já em uso, porém, em 477 d.C.

Acresce que a superioridade técnica dos arados chineses era notória. No Ocidente lavrou-se a terra de forma ineficiente e extenuante até se ter conhecimento e se ter copiado o arado chinês.

Assim como o cultivo em fileiras e o uso da semeadora, ambos avanços também provenientes da China, tratou-se de um passo que levou directamente à chamada revolução agrícola na Europa. Para além disso, no séc. IX foi introduzido na Europa o cabresto para cavalos que colocava a pressão, não na traqueia, o que os estrangulava em pleno esforço, mas nas omoplatas. Este cabresto fora adoptado na China havia mais de mil anos.

