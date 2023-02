Falando sobre as raízes da sabedoria – Cai Gen Tan 菜根譚

Tradução de André Bueno

(continuação)

101.

Quando um coração atinge a sinceridade perfeita, pode nevar no verão, as muralhas caírem, e a rocha mais dura ser gravada.

Uma pessoa falsa não é mais do que uma casca vazia; sua natureza apodreceu, ele é odiado pelos demais, e somente atrai vergonha sobre si mesma.

102.

Quando um escrito alcança a perfeição, não é porque contenha algo extraordinário, mas porque está escrito de forma apropriada.

Quando uma pessoa eleva seu caráter à perfeição, não tem em si mesmo nada de estranho ou secreto, mas simplesmente alcança sua verdadeira natureza.

103.

Nesse mundo de palavra e ilusões, tanto a riqueza quanto as posições, e mesmo os membros de nosso corpo, tudo nos foi concedido por certo tempo.

No Caminho correto, não apenas pais e irmãos, mas as dez mil coisas do mundo formam uma só coisa com o ser humano.

Se uma pessoa for capaz de ver além das diferenças, e reconhecer o verdadeiro, ele pode se responsabilizar por todas as coisas debaixo do Céu, e tomar as rédeas do mundo em suas mãos.

104.

As comidas gostosas e delicadas são como venenos, que apodrecem o intestino e corrompem os ossos; ao comer, apenas se sacie, sem causar exageros.

As coisas que provocam prazer estragam o corpo e destroem o caráter; somente desfrutando-as, na medida correta, não haverá arrependimento.

105.

Não reprove aos outros por suas pequenas transgressões, não divulgue seus segredos vergonhosos, não pense em suas faltas passadas.

Essas coisas refinam nosso caráter, e mantém afastada a desgraça.

106.

Um Educado não deve ter uma conduta frívola. Se ele for frívolo, as coisas externas o afetarão, e ele não conseguirá se aperfeiçoar.

Ao usar sua mente, não a carregue de coisas pesadas. Se a mente estiver pesada, as coisas emperram, e não se pode desfrutar das atividades prazerosas.

107.

O Céu e a Terra duram para sempre, mas a vida humana não. A vida humana dura cem anos, e seus dias passam depressa.

Dispondo apenas desse tempo, evite desperdiçar o tempo com preocupações desnecessárias, e saiba viver feliz.

108.

Encontrar inimizade graças a sua virtude, ou as pessoas que se sentem agradecidas contigo; mas não pense que inimizade e gratidão são diferentes.

Pode haver ressentimento devido a sua bondade, ou pessoas que o reconheçam pelo que você é; mas não pense que a bondade faz desaparecer o ressentimento.

109.

A velhice traz consigo doenças, e todas elas têm raízes na juventude;

Na decadência se cometem excessos, e todos tem origem nos tempos de prosperidade;

Por isso, o sábio é cuidadoso, e mantém seus passos retos nas épocas de plenitude.

110.

Negociar com a gratidão não é tão bom quanto ajudar sem interesse;

Fazer novos amigos não é tão bom quanto tê-los há muito tempo;

Criar uma boa reputação não é tão bom quanto guardar a virtude do silêncio;

Dedicar-se a condutas espalhafatosas não é tão bom quanto levar a cabo pequenas coisas com esmero.

111.

Não transgrida contra o justo, ou se envergonhará para sempre.

Não vá onde se usa o poder com fins egoístas, ou será desacreditado para sempre.

112.

É melhor despertar a perfídia dos outros por agir de modo correto, do que perverter o caráter para agradar aos outros.

É melhor ser caluniado sem ter cometido faltas, do que ser reconhecido sem ter feito coisas boas.

113.

Quando uma desgraça se abate sobre a família, mantenha-se tranqüilo e não se desespere.

Quando um amigo erra, tente corrigi-lo, e não deixe que ele se perca.

114.

O verdadeiro herói não desdenha os pequenos detalhes, não comete maldades escondido dos demais, e nem mede esforços para enfrentar obstáculos formidáveis.

115.

Mil peças de ouro não compram um momento de amizade verdadeira;

Uma comida simples, oferecida com amor, merece toda uma vida de gratidão.

Um amor, levado ao extremo, pode despertar a inimizade;

Mas uma amizade pura, e sem amarras, pode transformar o rancor em alegria.

116.

Disfarce seu talento com inaptidão, e use sua luz em segredo; encubra sua claridade, encolha-se, para depois expandir-se.

Essas técnicas são como um vaso para preservar alimentos, ou como o coelho que têm três tocas.*

*[Preserve-se, esconda-se, surja somente no momento oportuno e necessário.]

117.

As causas da decadência estão presentes nos tempos de prosperidade; e uma nova vida surge quando tudo está podre.

Assim, o sábio, nas épocas de paz e abundância, está atento as possibilidades de desastre; e nos tempos turbulentos, mantém-se firme e olha para os êxitos que vêm adiante.

118.

Quem é fascinado por maravilhas e novidades, não obtém um conhecimento profundo e extenso.

Quem persegue a virtude em completa solidão, não conseguirá manter seu sossego por muito tempo.

119.

Quando a fúria de alguém é como fogo, seus desejos como água fervente, e mesmo sabendo que está errado, ele persiste em suas ações;

Essa pessoa sabe que está errada; mas quem é o ‘alguém’ que a obriga a continuar errando?

Se neste momento ele subitamente pondera, então, seu demônio interior pode virar um mestre.

120.

Não veja apenas um lado da moeda, pois os maus o enganarão; não se obstine no egoísmo, ou serás sempre impulsivo.

Não use sua força para subjugar os fracos; não faça com que sua inépcia atrapalhe os talentos dos outros.

121.

Para emendar as faltas alheias, use meios indiretos; ao usar meios bruscos e reveladores, você usará suas próprias faltas para atacar os outros.

Para lidar com uma pessoa obstinada, deve-se ser sutil e amável; se você se enojar, ou se enjoar, ante tais atitudes, estará usando sua própria obstinação para vencer a do outro.

122.

Ao encontrar uma pessoa calada e reservada, não revele seus pensamentos.

Ao encontrar uma pessoa orgulhosa e soberba, guarde bem suas palavras.

123.

Quando sua mente estiver confusa e dispersa, você deve saber se concentrar e estar alerta.

Quando ela estiver confusa e tensa, você deve saber relaxar seus pensamentos.

De outro modo, a confusão se tornará enfermidade, e trará constante mal-estar adiante.

124.

Um Céu claro e ensolarado pode, rapidamente, se converter em nublado e tormentoso.

O vento forte e a chuva podem se converter, rapidamente, em uma paisagem clara a luz da lua.

Podem os movimentos da natureza cessarem por apenas um momento? Pode a essência do universo ser captada nas coisas mínimas?

A essência do coração humano tem essa mesma natureza.

125.

Alguns não dominam seus desejos mundanos porque não os percebem a tempo; outros os percebem, mas falham em resistir às tentações da carne.

A percepção é uma pérola para enxergar os demônios da mente; a vontade é uma espada poderosa para afugentá-los.

Não podemos permitir, nunca, que nossa percepção e vontade decaiam.

126.

Ao encontrar alguém que te engana, não o denuncie; ao ser insultado, permaneça impassível.

Assim você terá um bom humor infindável, incontáveis benefícios e vantagens.

127.

A adversidade e a privação forjam e temperam as pessoas excepcionais, como se fossem um martelo e uma bigorna.

Essas provas beneficiam o corpo e coração, e sua ausência causa a deterioração do corpo e do coração.

128.

O corpo humano é um pequeno universo; se a alegria e a tristeza tiverem seu tempo certo, se os gostos e aversões tiverem sua justa medida, isso será resultado da habilidade em seguir as propensões naturais.

O universo é como pai e mãe das coisas: evitar que as pessoas se ressintam, que sejam afetadas por desastres, essa é a natureza pacífica e sincera do universo.

129.

Não se deve conspirar e atacar os outros, mas precisamos saber nos defender. Essa é uma advertência para os que são negligentes em apreciar o caráter das pessoas.

É melhor equivocar-se do que ser enganado, ou pensar que os outros querem nos enganar. Essa advertência é para os que falham ao julgar as pessoas.

Mantenha consigo essas advertências, e você se destacará como alguém perspicaz e honesto.

130.

Não vacile em suas convicções porque outros duvidam delas, não se obstine em suas opiniões, e descarte a dos demais;

Não conceda favores triviais em prejuízo aos seus princípios, e não aprove a opinião pública para satisfações pessoais.

131.

Ante uma pessoa virtuosa, não é correto incomodá-la, apressá-la ou abordá-la de modo inconveniente, pois isso a exporia a calúnia dos ignorantes.

Ante uma pessoa má, não a corte bruscamente, nem a desmascare antes do tempo; fazer isso provocaria uma onda de desastres.

132.

A virtude é como um sol brilhante no Céu claro, que se cultiva em meio a um lugar escuro e invisível.

Adquirir a habilidade para manejar as coisas do mundo é um processo longo e lento, como desfiar um casulo de seda.

133.

Um pai é fraterno e amoroso com seus filhos, os irmãos mais velhos são cordiais com os menores; ainda que isso seja levado à perfeição, não é mais do que obrigação, e não deve ser causa de gratidão.

Se aquele que distribui bondade se orgulha disso, e os que recebem se sentem agradecidos, então os familiares se convertem em estranhos, e suas relações se transformam em negócios.

134.

Se há beleza, certamente haverá fealdade; se não me incomodar com a beleza, quem me achará feio?

Se há limpeza, certamente haverá sujeira; se eu mesmo não me limpar, quem poderá me sujar?

135.

Ser ‘frio e quente’* é coisa muito mais dos ricos do que dos pobres; brigas e ciúmes são mais fortes entre familiares do que entre estranhos.

Ao tratar com as pessoas, sem o ventre livre* e o espírito equilibrado, até mesmo o brilhante perde sua luz, e fica-se constantemente preocupado e incomodado.

*Frio e quente = simpático e solícito

*Ventre livre= aberto, simpático (contrário da pessoa com ‘prisão de ventre’, ou ‘ventre preso’ = antipática, insensível, pesada). A analogia é semelhante a que encontramos no Brasil.

136.

A respeito dos méritos e faltas dos outros, não deve haver confusão ou ambigüidade; senão, os corações se assustarão, e ficarão inertes.

Os favores e os rancores não devem ficar bem definidos; senão, as pessoas desejarão trair.

137.

Nunca fique numa posição muito alta, ela traz perigo; nunca ganhe demais, isso gera decadência; nunca se orgulhe de ser virtuoso, isso atrai calúnia e ruína.

138.

Teme o mal à noite; teme o bem de dia.

O mal feito de dia é superficial; mas na escuridão é profundo.

O bem feito de dia é superficial; mas na escuridão, ele é magnânimo.

139.

A virtude é senhora do talento, e o talento é servo da virtude. O talento, sem virtude, é como uma casa sem amo, controlada pelos servos; quantos demônios e monstros não surgirão assim?

140.

Ao afugentar traidores e aduladores, é necessário deixar-lhes uma via de escape; se não os deixar escapar, é como encurralar um rato, que rói e destrói todas as suas coisas para fugir.

(continua)

* O Cai Gen Tan菜根譚foi escrito no século XVI pelo erudito Hong Yingming 洪應明 (ou Hong Zicheng洪自誠, 1572-1620), próximo ao final da dinastia Ming大明 (1368-1644). (…) Hong buscava estabelecer uma analogia entre as três grandes correntes do pensamento chinês em sua época: Confucionismo, Daoísmo e Budismo Chan (Zen). O livro de Hong é uma apresentação de trezentos e sessenta aforismos sobre os mais diversos aspectos da vida, sempre baseado nos ensinamentos das três grandes linhas