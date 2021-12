Gente e Casamentos – Família, infância – Legendas sem Fotografias (10)  

Recordações de I.

Estou sempre rodeado de gente. Gosto disso. Sempre foi assim. Se não tens gente à volta perdes-te. É como o norte, sul, este, oeste. As pessoas à volta são o norte, sul, este, oeste. No Norte está o pai, no sul, a mãe, etc. Mas isso também é triste porque devemos orientar-nos sozinhos. E uma bússola não deve poder substituir o papel dos pais (risos) seria barato e fácil demais. Quanto custa uma bússola? Já perdi a noção do preço das coisas. Uma bússola devia valer tanto como uma casa. É o que eu acho. É barata demais para aquilo que faz.

Ter uma casa é bom, mas quando sais para onde é que vais? Por isso é que a bússola devia ser bem cara. Quando os meus pais morreram, eu não queria sair de casa. Tinha medo de bater a porta, começar a andar e, em poucos passos, perder-me no meio de uma floresta qualquer. Quando os pais morrem tudo fica mais ou menos floresta. O parque da cidade parece uma floresta da Amazónia e até as ruas de uma cidade parecem uma floresta. Senti que quem podia matar os lobos por mim já cá não estava. Agora tinha de ser eu a pegar na espingarda. E eu não sei disparar, nunca soube. É triste isso, não é? Devia ter aprendido a disparar.

Recordações de C.

Quando menina, sempre tive muitos amigos e amigas. É curioso, estou sempre rodeado de gente – é a melhor paisagem, não é? As pessoas. Em geral, gosto delas (risos). Em geral, gostamos sempre, não é? Depois no específico é que a coisa complica (risos). Viver especificamente com uma pessoa, por exemplo, não é nada fácil.

Talvez fosse mais fácil viver com uma árvore. Ela não se mexe, respira e ouve (risos). Respirar é bom. Uma árvore teria sido uma boa opção. Mas as meninas querem sempre casar a sério e casar com uma árvore não é casar a sério (risos). Mas elas respiram. É muito bom ter alguém a respirar ao lado de nós, não é?

a partir da Natureza Fantasma de Marco Martins e Companhia Maior