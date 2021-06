Tempestade, céu e avião

1.

tempestade

– os ventos procuram

o norte



2.

descarrilamento

– a vida fica

onde a deixou o desastre



3.

de noite

na alfândega

dançam canções livres



4.

os degraus

só têm um sentido

– ela está lá em cima



5.

com o anel rapa

do sapato

o excremento da vaca



6.

homem corajoso

imobilizado

– carro sem gasolina







7.

o homem imoral

ajuda o velho a levantar-se

– vida confusa



8.

no museu

o quadro entedia-se

– demasiados visitantes



9.

mão do torto

coração

– mas direito o traço



10.

na montanha alta

– é uma altura efémera

tens de descer



11.

o atleta

não entende

a meta…



12.

na meta

ganha balanço

– parte quando devia dormir…



13.

na meta

começa

o dia seguinte



14.

luzes fechadas

mas a casa não dorme

– ansiedade