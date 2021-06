Madeira podre, pó, fotografia a cores

De que forma vemos os indícios? Como se faz zoom com a linguagem e sem tecnologia? Como é que de uma peça pequena se vai para um grande plano? A linguagem como forma de observar. E também: o acto de ver como uma forma de pensar.

Estás a pensar ou a ver? Pergunta absurda, pergunta inaceitável.



1.

no estaleiro

madeira podre no canto

– já viajou muito



2.

os hospedeiros adormecem

ao lado do visitante

– vinho



3.

coliseu de Roma

– o ciclista passa

com pressa



4.

não há caminho

quando o homem

está com sono



5.

também sacode o pó

do objecto

menos valioso



6.

a alta torre Eiffel atingida

por uma gota

– início da chuva tímida



7.

um banquete

talheres de prata

– falta a alegria



8.

três irmãs

uma não casou

– a televisão ligada



9.

traços do jogo no chão

o avião sobrevoa

– os meninos fugiram



10.

sabe para onde ir

mas diminui o passo

– piso escorregadio



11.

alimento apodrece

ao lado

de uma fotografia a cores