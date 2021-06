Discurso, Ferro, Oração

O olhar passa pelas coisas como se estas falassem ou pelo menos a sua mudez fosse desesperada. Os objectos não são assim tão passivos.



1.

discurso solene

interrompido

por uma folha branca



2.

ecrã saltitante

à frente do corpo morto

– ataque cardíaco



3.

criança resgatada

fala língua ininteligível

– o horror amputa a sintaxe



4.

todos os rostos

iguais

– a nuca



5.

o cego toca

com a mão

no tecto



6.

câmara de filmar

desligada

– dança o ministro



7.

bombeiros chegam tarde

nenhum fogo

– uma carta



8.

moldura sem quadro

quando ela sai

– espelho solitário



9

o rei está sentado

e fala

– a cadeira está trémula



10.

pai morto, mãe desaparecida

menina de seis anos

canta na rua



11.

o ferreiro é forte

o metal dobra-se

– o dia não



12.

– candeeiros iluminam

o caminho está livre

não queres ir por aí



13.

ajoelha-se para rezar

corta-se

– vidro



14.

o barco no mar

o medo na terra

o trovão no ar