Aviões e bolhas de sabão – Mulheres de Itália (26)

Jeanette está a fazer um teste de QI que saiu numa revista.

Jada está a pensar que Heidi tem um nariz torto.

Jeanne está a aprender a apertar os atacadores e o avô está a gritar.

Jael abre a boca para mostrar a matéria frágil dos dentes.

Jaquelina diz que só há uma divindade que é o tempo, o espaço não.

Jenara está a limpar uma lousa do túmulo do pai.

Jaione está a apertar um parafuso numa mesa de mármore.

Jasone assobia uma música pop para não ouvir a namorada.

Jenifer desabotoa a bata, senta-se, pousa a radiografia na mesa, e começa a chorar.

Jaira limpa obsessivamente os sapatos ao tapete como se o tapete fosse um medicamento estranho que transforma sapatos doentes em sapatos saudáveis.

Javiera bebe água quente porque leu que faz bem ao estômago e à cabeça.

Jeniffer está a pilotar um pequeno barco e as mãos tremem mais do que o mar exige

Jakinda faz bolhas de sabão com uma palhinha, mas a mãe, que é a única pessoa que importa, está a olhar para outro lado.

Jawila pega no martelo para corrigir uma pauta musical e depois ri-se muito e diz à sua amiga Ilaria que corrigir uma pauta musical com um martelo é um gesto à Beethoven contemporâneo e ela é no fundo uma Beethoveniana do século XXI.

Jenna conta o número de furacões que existiram na América do Sul na última década andando no tempo como quem anda num mapa.

Jala põe doce no pão enquanto não está ninguém em casa.

Jayde está diante de uma máquina de venda automática de comida e bebida e, como está com fome, aquilo parece-lhe a montra mais bem feita da cidade.

Jennifer arrota involuntariamente e fico muito envergonhada.

Jenny está a aprender a escrever rápido ao computador, mas o seu dedo mindinho parece resistir aos ensinamentos e estar quase sempre de fora, como se estivesse a vigiar o resto dos dedos.

Joann está a ver um livro de aviões para escolher em qual preferia ter um desastre. São todos bonitos, diz.