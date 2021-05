Guerra, Cidades e Campo

As três linhas de haiku transformam-se num zoom via linguagem. A linguagem aproxima-se da realidade e vê detalhes. Mas, sim, há também o grande plano.





1.

uma granada

em pleno voo

perdeu o sentido



2.

a cavalaria não usa

cavalos

– velocidade e elegância



3.

em paris

um pássaro

é novidade



4.

buzinas e tráfego

– onde estão os limões

e o tempo?



5.

tecido macio

cores perfeitas

– ninguém para ocupar o vestido



6.

o século XIX

está na sala

– biombo do bisavô



7.

os meninos correm

a lua ao fundo

– lições de perspectiva



8.

o som do sino

assinala

a moda atrasada



9.

janelas fechadas

silêncio

– mosteiro cheio



10.

ecrã desligado

continuas a fixá-lo

– espelho negro



11.

o dinheiro

causa atrito

– mão de escultor



12.

rua vazia

o vagabundo

entra